Могеріні прокоментувала суперечку

Додано: Вів 13 бер, 2018 00:21

myshapiton написав: Хватит распространять ложь! Нафтогаз не платит никакой пени. В решении арбитража сказано о взаимозачете выплат , а т.к. Нафтогаз был должен меньше, чем Газпром, то долг и пеня теперь только у Газпрома.

https://112.ua/ekonomika/posle-resheniy ... 35366.html

500 тыс. в день Хватит распространять ложь! Нафтогаз не платит никакой пени., а т.к. Нафтогаз был должен меньше, чем Газпром, то долг и пеня теперь только у Газпрома.

не слова Витренко

текст решения арбитража

Щоб зруйнувати цей сценарій - достатньо на кілька днів зменшити в оселях температуру на один градус.



Приєднуючись до цієї ініціативи особисто,

И вы можете, в доказательство своей правоты, привести, а самОдин известный всем человек писал, что он тоже уменьшил у себя температуру, чтобы помочь стране:И я верю, что он сидел всё это время у себя дома и на работе в кожухе и валенках. А вы ему верите?