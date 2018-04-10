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Могеріні прокоментувала суперечку
"Газпрому" і "Нафтогазу"

Могеріні прокоментувала суперечку "Газпрому" і "Нафтогазу"
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  #<123
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 19:09

Sommer про "морально тяжело" вигадав саме очільник газпрому Мілер. В рішенні арбітражу про таке незгадується, учіть матчасть.
Ikiten
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 19:58

  Ikiten написав:Sommer про "морально тяжело" вигадав саме очільник газпрому Мілер. В рішенні арбітражу про таке незгадується, учіть матчасть.


Ну зачем же так сразу? А вдруг тот свежезарегистрированный зрадофил таки пойдет читать решения суда и ему станет стыдно?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 00:21

Re: Могеріні прокоментувала суперечку

  myshapiton написав:Хватит распространять ложь! Нафтогаз не платит никакой пени. В решении арбитража сказано о взаимозачете выплат, а т.к. Нафтогаз был должен меньше, чем Газпром, то долг и пеня теперь только у Газпрома.
https://112.ua/ekonomika/posle-resheniy ... 35366.html
500 тыс. в день

И вы можете, в доказательство своей правоты, привести не слова Витренко, а сам текст решения арбитража?

Один известный всем человек писал, что он тоже уменьшил у себя температуру, чтобы помочь стране:
Щоб зруйнувати цей сценарій - достатньо на кілька днів зменшити в оселях температуру на один градус.

Приєднуючись до цієї ініціативи особисто,

https://www.facebook.com/petroporoshenk ... =3&theater

И я верю, что он сидел всё это время у себя дома и на работе в кожухе и валенках. А вы ему верите?
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 07:16

  yanyura написав:
  myshapiton написав:Хватит распространять ложь! Нафтогаз не платит никакой пени. В решении арбитража сказано о взаимозачете выплат, а т.к. Нафтогаз был должен меньше, чем Газпром, то долг и пеня теперь только у Газпрома.
https://112.ua/ekonomika/posle-resheniy ... 35366.html
500 тыс. в день

И вы можете, в доказательство своей правоты, привести не слова Витренко, а сам текст решения арбитража?


Текст решения Нафтогаз засекретил, и даже правительству и Президенту его не показал
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 09:08

  cccp30000 написав:Спор не окончен, подана апелляция, что касается транзитных обязательств - ЕС может спать спокойно, газ идет и будет идти.

Читайте контракт: Решение САС- ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ и обязательное к исполнению сторонами договора.
Cris
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 17:14

  yanyura написав:
  myshapiton написав:Хватит распространять ложь! Нафтогаз не платит никакой пени. В решении арбитража сказано о взаимозачете выплат, а т.к. Нафтогаз был должен меньше, чем Газпром, то долг и пеня теперь только у Газпрома.
https://112.ua/ekonomika/posle-resheniy ... 35366.html
500 тыс. в день

И вы можете, в доказательство своей правоты, привести не слова Витренко, а сам текст решения арбитража?

Ну, так возьми и опровергни цитатой из решения арбитража. Я же тебе не запрещаю :mrgreen:

Лично мне достаточно того, что сей факт не опровергали россияне.
myshapiton
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 18:57

  myshapiton написав:
  yanyura написав:
  myshapiton написав:Хватит распространять ложь! Нафтогаз не платит никакой пени. В решении арбитража сказано о взаимозачете выплат, а т.к. Нафтогаз был должен меньше, чем Газпром, то долг и пеня теперь только у Газпрома.
https://112.ua/ekonomika/posle-resheniy ... 35366.html
500 тыс. в день

И вы можете, в доказательство своей правоты, привести не слова Витренко, а сам текст решения арбитража?

Ну, так возьми и опровергни цитатой из решения арбитража. Я же тебе не запрещаю :mrgreen:

Лично мне достаточно того, что сей факт не опровергали россияне.

После решения Стокгольмского арбитража по второму, транзитному, иску между "Нафтогазом" и "Газпромом" может состояться взаимозачет штрафов. Об этом заявил глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Коболев признал, что Украина должна выплатить "Газпрому" 20 млн долларов штрафа и пени, которые начислены в результате неуплаты 2 млрд долларов, согласно первому решению Стокгольмского арбитража.

"Эти деньги нужно возвращать, но мы надеемся это сделать через взаимозачет по транзитному кейсу", – сказал он.

https://www.segodnya.ua/economics/enews ... 07995.html

О Коболеве:
С 2008 по 2010 годы занимал должность советника председателя правления Компании. На последних двух должностях участвовал в многочисленных переговорах с ОАО «Газпром».

https://censor.net.ua/tag/5141/kobolev

О Витренко
Также Юрий Витренко принял участие в подписании невыгодного для Украины газового контракта с «Газпромом» в 2009 году. Его роль состояла в том, чтобы просчитать адекватную стоимость газа и продумать все условия сделки.

https://skelet-info.org/yurij-vitrenko- ... o-biznesa/
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 20:12

yanyura Ну что, Юра. Похоже время все доказало само. :lol:
Или ты все еще будешь требовать ссылки?
myshapiton
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