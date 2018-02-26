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Між Румунією та Україною
з'явиться автомагістраль

Між Румунією та Україною з'явиться автомагістраль
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 13:57

Між Румунією та Україною з'явиться автомагістраль

Пропонуємо до обговорення:
Голови Львівської та Чернівецької облрад і керівництво румунського повіту Сучава домовилися про будівництво швидкісного транспортного коридору через Східні Карпати.

Дивися повний текст Між Румунією та Україною з'явиться автомагістраль.
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