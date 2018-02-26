|
|
Між Румунією та Україною з'явиться автомагістраль
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 12 бер, 2018 13:57
Пропонуємо до обговорення:
Голови Львівської та Чернівецької облрад і керівництво румунського повіту Сучава домовилися про будівництво швидкісного транспортного коридору через Східні Карпати.
Дивися повний текст Між Румунією та Україною з'явиться автомагістраль
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 80713
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 116 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 12 бер, 2018 13:57
нью-васюки
РОШЕН
ФУФЛО
-
swan forever
-
-
- Повідомлень: 300
- З нами з: 27.05.15
- Подякував: 85 раз.
- Подякували: 60 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|5
|205
|
|
|4
|184
|
Нед 04 бер, 2018 13:57
yarg
|
|2
|72
|
реклама