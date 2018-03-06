Економіка України повернеться на рівень, який був до окупації Криму і Донбасу, через 3-4 роки.
Дивися повний текст У МЕРТ розповіли, коли економіка оговтається від окупації.
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Додано: Пон 12 бер, 2018 14:11
У МЕРТ розповіли, коли економіка оговтається від окупації
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У МЕРТ розповіли, коли економіка оговтається від окупації.
Додано: Пон 12 бер, 2018 14:11
Началось - голосуй за нынешнюю власть!)) Самое смешное, что в самой экономике даже виртуальных реформ нет, и нет никакой экономической программы. Если Титарчук говорит о реформах - то конкретно о каких?) Сэстра! Имя! Имя! Сэстра!
Додано: Пон 12 бер, 2018 14:32
Re: у МЕРТ
3-4 года от какой даты?
Додано: Пон 12 бер, 2018 15:10
Re: У МЕРТ розповіли, коли економіка оговтається від окупаці
Назло маме отморозили уши?
В 2018, думает, ничего не помешает?
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