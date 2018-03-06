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У МЕРТ розповіли, коли економіка
оговтається від окупації

У МЕРТ розповіли, коли економіка оговтається від окупації
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 14:11

У МЕРТ розповіли, коли економіка оговтається від окупації

Пропонуємо до обговорення:
Економіка України повернеться на рівень, який був до окупації Криму і Донбасу, через 3-4 роки.

Дивися повний текст У МЕРТ розповіли, коли економіка оговтається від окупації.
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 14:11

Началось - голосуй за нынешнюю власть!)) Самое смешное, что в самой экономике даже виртуальных реформ нет, и нет никакой экономической программы. Если Титарчук говорит о реформах - то конкретно о каких?) Сэстра! Имя! Имя! Сэстра!
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 14:32

Re: у МЕРТ

3-4 года от какой даты?
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 15:10

Re: У МЕРТ розповіли, коли економіка оговтається від окупаці

в 2017 году прогнозировался даже рост до 3%, но ему помешала блокада ОРДЛО.

Назло маме отморозили уши?
В 2018, думает, ничего не помешает?
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