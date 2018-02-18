З цього року до правил отримання субсидій внесено зміни.
Дивися повний текст Як отримати субсидію: про нові правила.
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Додано: Пон 12 бер, 2018 14:32
Як отримати субсидію: про нові правила
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як отримати субсидію: про нові правила.
Додано: Пон 12 бер, 2018 14:32
30-50% людей получает субсидию, потому что официально не работают. Больше всего от субсидии (и от реформ вообще) пострадали те, у кого белая зарплата 5-8 тыс и больше никаких доходов.
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