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Як отримати субсидію:
про нові правила

Як отримати субсидію: про нові правила
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 14:32

Як отримати субсидію: про нові правила

Пропонуємо до обговорення:
З цього року до правил отримання субсидій внесено зміни.

Дивися повний текст Як отримати субсидію: про нові правила.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 14:32

30-50% людей получает субсидию, потому что официально не работают. Больше всего от субсидии (и от реформ вообще) пострадали те, у кого белая зарплата 5-8 тыс и больше никаких доходов.
ygn
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 19:15

я работаю учителем, получаю 7 тыс. чистыми, в семье 2 детей, учли денежку, которую получил на оздоровление, которые нам дают летом и отказали в субсыдии, а свинорылы оплучают, нормально, не вижу логики
melkh
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 20:32

melkh Как считать процент обязательного платежа? Для этого потребуется вычислить доход всех членов семьи за последние 6 месяцев.
Т.е. подавайте заявку до получения оздоровительных.
andrey4y14
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 20:36

Re: Як отримати субсидію: про нові правила

Красота нєопісуємая!
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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