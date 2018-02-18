З цього року до правил отримання субсидій внесено зміни.
Дивися повний текст Як отримати субсидію: про нові правила.
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Додано: Пон 12 бер, 2018 14:32
Як отримати субсидію: про нові правила
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як отримати субсидію: про нові правила.
Додано: Пон 12 бер, 2018 14:32
30-50% людей получает субсидию, потому что официально не работают. Больше всего от субсидии (и от реформ вообще) пострадали те, у кого белая зарплата 5-8 тыс и больше никаких доходов.
Додано: Пон 12 бер, 2018 19:15
я работаю учителем, получаю 7 тыс. чистыми, в семье 2 детей, учли денежку, которую получил на оздоровление, которые нам дают летом и отказали в субсыдии, а свинорылы оплучают, нормально, не вижу логики
Додано: Пон 12 бер, 2018 20:32
melkh Как считать процент обязательного платежа? Для этого потребуется вычислить доход всех членов семьи за последние 6 месяцев.
Т.е. подавайте заявку до получения оздоровительных.
Додано: Пон 12 бер, 2018 20:36
Re: Як отримати субсидію: про нові правила
Красота нєопісуємая!
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Пон 12 бер, 2018 22:19
Полугодовой период постоянно сдвигается. Сейчас 6 месяцев считается с августа, в следующем будет с сентября и т.д.
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