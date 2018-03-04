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НБУ сьогодні ввів в обіг нову пам’ятну монету (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 12 бер, 2018 14:49
Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться на сайті регулятора.
Дивися повний текст НБУ сьогодні ввів в обіг нову пам’ятну монету (фото)
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Додано: Пон 12 бер, 2018 14:49
а фото добровольца? нет
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