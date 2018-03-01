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Долар ліквідував зниження до
євро і фунта, єна продовжує...

Долар ліквідував зниження до євро і фунта, єна продовжує...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 15:31

Долар ліквідував зниження до євро і фунта, єна продовжує...

Пропонуємо до обговорення:
Долар США в понеділок ліквідував падіння в парах з євро, фунтом стерлінгів і швейцарським франком, тоді як єна продовжує помірний підйом на тлі політичного скандалу в Японії, що набирає обертів.

Дивися повний текст Долар ліквідував зниження до євро і фунта, єна продовжує підйом.
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 15:31

"ликвидировал" противника)))) идиоты, честное слово))
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