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Де $550 млн? Ляшко вимагає скасувати результати 4G-тендеру
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Додано: Пон 12 бер, 2018 15:31
Пропонуємо до обговорення:
Парламентська фракція Радикальної партії Олега Ляшка вимагає скасувати результати тендеру на отримання операторами мобільного зв'язку ліцензій на право розгорнути мобільний зв'язок стандарту 4G в діапазоні 1800 МГц і виставити ліцензії на повторні торги.
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Додано: Пон 12 бер, 2018 15:31
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kyiv7777
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Додано: Пон 12 бер, 2018 15:35
kyiv7777 написав:
дебіл
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Додано: Пон 12 бер, 2018 15:38
sal написав:
радикал
Радикальный популист, если точнее.
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Додано: Пон 12 бер, 2018 17:40
Хiба вiн в скотыняк забагато спитав! Чого задешево, i де подiлись навiть копiйки? Чи сам - скотиняка бреше??? Мы уже привыкли - эти руки ни чего не крали. Как то не ловко даже некоторым, когда чудило чудил громко спрашивает.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
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Додано: Пон 12 бер, 2018 19:18
Це ж усе піклування про людей. Ви йому зараз відслюнявте, щоб нетрендів, а потім з людей через тарифи заберете. Піклувальник радикальник, чи навпаки
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