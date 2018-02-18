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Де $550 млн? Ляшко вимагає
скасувати результати 4G-тендеру

Де $550 млн? Ляшко вимагає скасувати результати 4G-тендеру
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 15:31

Де $550 млн? Ляшко вимагає скасувати результати 4G-тендеру

Пропонуємо до обговорення:
Парламентська фракція Радикальної партії Олега Ляшка вимагає скасувати результати тендеру на отримання операторами мобільного зв'язку ліцензій на право розгорнути мобільний зв'язок стандарту 4G в діапазоні 1800 МГц і виставити ліцензії на повторні торги.

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R2
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дебіл
kyiv7777
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 15:35

Re: де?

  kyiv7777 написав:дебіл

радикал
sal
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 15:38

  sal написав: радикал

Радикальный популист, если точнее.
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 17:40

Re: Де $550 млн? Ляшко вимагає скасувати результати 4G-тенде

Хiба вiн в скотыняк забагато спитав! Чого задешево, i де подiлись навiть копiйки? Чи сам - скотиняка бреше??? Мы уже привыкли - эти руки ни чего не крали. Как то не ловко даже некоторым, когда чудило чудил громко спрашивает.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 19:18

Це ж усе піклування про людей. Ви йому зараз відслюнявте, щоб нетрендів, а потім з людей через тарифи заберете. Піклувальник радикальник, чи навпаки
Ikiten
 
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