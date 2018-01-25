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У Женеві показали електросуперкар
потужністю майже 2000...

У Женеві показали електросуперкар потужністю майже 2000...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 15:56

У Женеві показали електросуперкар потужністю майже 2000...

Пропонуємо до обговорення:
На Женевському автосалоні, який зараз проходить у Швейцарії, хорватська компанія Rimac Automobili представила свій новий електричний суперкар

Дивися повний текст У Женеві показали електросуперкар потужністю майже 2000 к.с. з розгоном до 100 км за 1,8 с.
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 15:56

И стоить он будет где то миллиончик.
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