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У Женеві показали електросуперкар потужністю майже 2000...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 12 бер, 2018 15:56
Пропонуємо до обговорення:
На Женевському автосалоні, який зараз проходить у Швейцарії, хорватська компанія Rimac Automobili представила свій новий електричний суперкар
Дивися повний текст У Женеві показали електросуперкар потужністю майже 2000 к.с. з розгоном до 100 км за 1,8 с
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Додано: Пон 12 бер, 2018 15:56
И стоить он будет где то миллиончик.
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Додано: Пон 12 бер, 2018 18:34
2000 маловато, по нынешним временам. ждем 3000л.с и разгон за 1 секунду.
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Додано: Пон 12 бер, 2018 23:11
каким умникам пришло в голову описывать мощность электродвигателей в "лошадиных силах"?
Адепт объективной истины и абстрактной справедливости.
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Додано: Пон 12 бер, 2018 23:22
herr_stratege написав:каким умникам пришло в голову описывать мощность электродвигателей в "лошадиных силах"?
Для удобства сравнения с мощностью ДВС видимо
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