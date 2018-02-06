"Громадський автобус" є некомерційним соціальним експериментом
Дивися повний текст З Броварів до Києва запустили безкоштовний автобус.
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Додано: Пон 12 бер, 2018 15:58
З Броварів до Києва запустили безкоштовний автобус
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З Броварів до Києва запустили безкоштовний автобус.
Додано: Пон 12 бер, 2018 15:58
Работы в Броварах валом. Но есть транспортная проблема Броваров: киевляне не могут в нужном количестве доехать на работу в Бровары.
Додано: Пон 12 бер, 2018 17:06
Что сказать-то хотел? Или это попытка пошутить была?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
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