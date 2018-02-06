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З Броварів до Києва запустили
безкоштовний автобус

З Броварів до Києва запустили безкоштовний автобус
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 15:58

З Броварів до Києва запустили безкоштовний автобус

Пропонуємо до обговорення:
"Громадський автобус" є некомерційним соціальним експериментом

Дивися повний текст З Броварів до Києва запустили безкоштовний автобус.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 15:58

Работы в Броварах валом. Но есть транспортная проблема Броваров: киевляне не могут в нужном количестве доехать на работу в Бровары.
sal
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 17:06

  sal написав:Работы в Броварах валом. Но есть транспортная проблема Броваров: киевляне не могут в нужном количестве доехать на работу в Бровары.


Что сказать-то хотел? Или это попытка пошутить была?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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