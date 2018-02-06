"Громадський автобус" є некомерційним соціальним експериментом
Дивися повний текст З Броварів до Києва запустили безкоштовний автобус.
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Додано: Пон 12 бер, 2018 15:58
З Броварів до Києва запустили безкоштовний автобус
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З Броварів до Києва запустили безкоштовний автобус.
Додано: Пон 12 бер, 2018 15:58
Работы в Броварах валом. Но есть транспортная проблема Броваров: киевляне не могут в нужном количестве доехать на работу в Бровары.
Додано: Пон 12 бер, 2018 17:06
Что сказать-то хотел? Или это попытка пошутить была?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Додано: Пон 12 бер, 2018 21:04
Один автобус на маршруте 10 км в одну сторону... Периодичность движения учитывая пробки - один рейс в час... Шесть рейсов в день, по 100 -110 человек. Да уж, проект некоммерческий. Чтобы он стал коммерческим нужно вносить по 12 грн. добровольных пожертвований с каждого человека в день. И представляю эти очереди любителей халявы, которым в 7 утра нужно в Киев и которые готовы по часу мерзнуть в очереди, чтобы сэкономить 10 грн... Утопический проект. Они бы лучше единый проездной ввели по типу оранж карты в Европе или хотябы тройки/стрелки российской (она хоть и недоделанная, но кое как работает...)
Додано: Пон 12 бер, 2018 21:48
Re: З Броварів до Києва запустили безкоштовний автобус
Уже отменили по звонку "сверху". 3 рейса сделал. Рекорд!
Додано: Вів 13 бер, 2018 00:23
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