RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
З Броварів до Києва запустили
безкоштовний автобус

З Броварів до Києва запустили безкоштовний автобус
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 15:16

  Конрад Карлович написав:
  EKO написав:
  Mathias написав:Уже отменили по звонку "сверху". 3 рейса сделал. Рекорд!

Ато иш чего удумали, холопы, бесплатным транспортом ездить. Конкуренцию им подавай.
Так глядишь и на других маршрутах чего потребуют :o
Барин сказали - не положено.

Вы что не знаете, что все лицензии на маршруты в Киеве куплены за взятки? И что такой вот автобус отнимает у "честных" маршрутчиков последние деньги? Они и так бедные еле концы сводят...

Так и я о чем. Подрыв экономики. Куда смотрит СБУ? Бесплатно и без спонсора проезд, к бабаку не ходи - деньги наворованные отмыть хотели :mrgreen:
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5200
З нами з: 10.04.09
Подякував: 2665 раз.
Подякували: 1359 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 16:25

  sal написав:“После удачного старта и трех рейсов утром мы получили звонок от “Киевпастранса”, который предоставляет нам транспортные услуги. КП отказывается выпускать автобус на вечерние рейсы, несмотря на договор. Мол, получили звонки “сверху”, – отметили инициаторы проекта.

Ну и где реформированный пгокугог? Где "нова полиция"?
Всё IMHO
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5116
З нами з: 18.04.15
Подякував: 3359 раз.
Подякували: 968 раз.
 
Профіль
2
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Безкоштовний автобус до Броварів припинив роботу в... 1, 2
R2 » Вів 13 бер, 2018 10:54
10 558
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 бер, 2018 15:44
EKO
Поїзд "п'яти столиць" з Києва хочуть запустити цього року
R2 » Сер 14 лют, 2018 19:37
1 89
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 лют, 2018 19:37
Shvonder
Майже три кілометри над прірвою: в ОАЕ запустили...
R2 » Вів 06 лют, 2018 10:25
1 157
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 лют, 2018 10:25
Driver
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.