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З Броварів до Києва запустили безкоштовний автобус
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 13 бер, 2018 15:16
Конрад Карлович написав: EKO написав: Mathias написав:
Уже отменили по звонку "сверху". 3 рейса сделал. Рекорд!
Ато иш чего удумали, холопы, бесплатным транспортом ездить. Конкуренцию им подавай.
Так глядишь и на других маршрутах чего потребуют
Барин сказали - не положено.
Вы что не знаете, что все лицензии на маршруты в Киеве куплены за взятки? И что такой вот автобус отнимает у "честных" маршрутчиков последние деньги? Они и так бедные еле концы сводят...
Так и я о чем. Подрыв экономики. Куда смотрит СБУ? Бесплатно и без спонсора проезд, к бабаку не ходи - деньги наворованные отмыть хотели
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Додано: Вів 13 бер, 2018 16:25
sal написав:
“После удачного старта и трех рейсов утром мы получили звонок от “Киевпастранса”, который предоставляет нам транспортные услуги. КП отказывается выпускать автобус на вечерние рейсы, несмотря на договор. Мол, получили звонки “сверху”, – отметили инициаторы проекта.
Ну и где реформированный пгокугог? Где "нова полиция"?
Всё IMHO
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