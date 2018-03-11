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АЗС суттєво знизили
ціни на паливо

АЗС суттєво знизили ціни на паливо
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 16:00

АЗС суттєво знизили ціни на паливо

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє консалтингова компанія UPECO, посилаючись на дані щоденного цінового моніторингу ринку нафтопродуктів.

Дивися повний текст АЗС суттєво знизили ціни на паливо.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 16:00

знизили. це смішно)))) підняли на 5,5 грн, а знизили на 1,5 грн. 13.09.17р. 95 коштував в середньому 24,84грн. Долар -26,19грн. барель коштував 55дол. на сьогодні правда -67 дол. підвищення не критичне і не порівняти в ціні вартості палива на сьогодні. Але факт залишається фактом. питання: куди дивиться держава?
dzhulay74
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 16:08

Напрасно, ждем только повышения
papazina
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 16:24

Грандиозное повышение, мизерное снижение.
Как повышать, все молчат. На копейки снизили, трубят во всех сми.
А подняли больее чем на 4-5 грн.
magneet
 
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