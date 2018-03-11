Про це повідомляє консалтингова компанія UPECO, посилаючись на дані щоденного цінового моніторингу ринку нафтопродуктів.
Дивися повний текст АЗС суттєво знизили ціни на паливо.
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Додано: Пон 12 бер, 2018 16:00
АЗС суттєво знизили ціни на паливо
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст АЗС суттєво знизили ціни на паливо.
Додано: Пон 12 бер, 2018 16:00
знизили. це смішно)))) підняли на 5,5 грн, а знизили на 1,5 грн. 13.09.17р. 95 коштував в середньому 24,84грн. Долар -26,19грн. барель коштував 55дол. на сьогодні правда -67 дол. підвищення не критичне і не порівняти в ціні вартості палива на сьогодні. Але факт залишається фактом. питання: куди дивиться держава?
Додано: Пон 12 бер, 2018 16:24
Грандиозное повышение, мизерное снижение.
Как повышать, все молчат. На копейки снизили, трубят во всех сми.
А подняли больее чем на 4-5 грн.
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