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Кожен день невиконання рішення
Стокгольмського арбітражу...

Кожен день невиконання рішення Стокгольмського арбітражу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 17:02

Кожен день невиконання рішення Стокгольмського арбітражу...

Пропонуємо до обговорення:
Кожен день невиконання рішення Стокгольмського арбітражу про компенсацію НАК "Нафтогаз України" збитку від транзиту російського газу буде коштувати ПАТ "Газпром" $0,5 млн, заявляє президент України Петро Порошенко.

Дивися повний текст Кожен день невиконання рішення Стокгольмського арбітражу коштуватиме Газпрому $0,5 млн – Порошенко.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 17:02

Больше.
По решению Арбитража Газпром должен качать 110 млрд кубов в год, а пока подает в среднем 250 млн кубов в сутки - около 90 млрд м3 в год.
avax
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 17:43

Мріяти нікому не заборонено,був юи від цього сенс,в данному випадку гроші від расєї.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 17:56

  avax написав:Больше. По решению Арбитража Газпром должен качать 110 млрд кубов в год, а пока подает в среднем 250 млн кубов в сутки - около 90 млрд м3 в год.

Только по решению Арбитража не один Газпром должен платить, а и Нефтегаз.

Да, Газпром больше, чем Нефтегаз. Но там ни слова не сказано о неттинге! Нет решения о том, что Газпром просто разницу должен выплатить. Есть решение о двусторонних непаритетных выплатах.

И еще один неприятный нюанс есть - пеня для Нефтегаза по меньшей сумме долга выше, чем у Газпрома по большей сумме долга! Из-за разницы ставок.

В связи с чем возникает коллизия - чем дольше Газпром не платит, тем меньше должен!

Математику я уже приводил, но повторить несложно:

- суточная пеня Газпрома = 526 тыс долларов (ставка 4,14% годовых на сумму долга 4,63 млрд долларов)
- суточная пеня Нефтегаза = 606 тыс долларов (ставка 10,95% годовых на сумму долга 2,019 млрд долларов).

А теперь внимание вопрос - ЗАЧЕМ Президент врет, еще и представителям бизнеса, среди которых дураков нет?

Вместо того, чтобы спросить бизнес о практике в похожих вопросах! У кого то есть сомнения, что экспертиза у бизнеса более качественная, чем в государственных институтах и компаниях, где царит кумовство и покупка должностей?! У меня - нет.

Вместо этого Президент занимается популизмом, еще и не на ту аудиторию, который никакой ценности не добавляет, а только замалчивает проблему
Criticus
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 18:08

Re: Кожен день невиконання рішення Стокгольмського арбітражу

Думаю также, Президенту очень много хочется. В основном это своим свидетелям. Он нам давно всякое сногсшибательное в перспективе обещает. А реального - маловато хорошего. Думаю Газпром денег не дадут вовсе.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 18:14

В декабре Украину тоже обязали выплатить. И что? Сразу кинулись исполнять?
А в Газпроме, по мнению Гаранта, сплошные лохи сидят?
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 18:14

Re: Кожен день невиконання рішення Стокгольмського арбітражу

  Criticus написав:Математику я уже приводил, но повторить несложно:

Досить вже сферичного коня ліпити:
https://112.ua/ekonomika/posle-resheniy ... 35366.html
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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