Кожен день невиконання рішення Стокгольмського арбітражу...

Додано: Пон 12 бер, 2018 17:56

avax написав: Больше. По решению Арбитража Газпром должен качать 110 млрд кубов в год, а пока подает в среднем 250 млн кубов в сутки - около 90 млрд м3 в год. Больше. По решению Арбитража Газпром должен качать 110 млрд кубов в год, а пока подает в среднем 250 млн кубов в сутки - около 90 млрд м3 в год.

Только по решению Арбитража не один Газпром должен платить, а и Нефтегаз.Да, Газпром больше, чем Нефтегаз. Но там ни слова не сказано о неттинге! Нет решения о том, что Газпром просто разницу должен выплатить. Есть решение о двусторонних непаритетных выплатах.И еще один неприятный нюанс есть - пеня для Нефтегаза по меньшей сумме долга выше, чем у Газпрома по большей сумме долга! Из-за разницы ставок.В связи с чем возникает коллизия - чем дольше Газпром не платит, тем меньше должен!Математику я уже приводил, но повторить несложно:- суточная пеня Газпрома = 526 тыс долларов (ставка 4,14% годовых на сумму долга 4,63 млрд долларов)- суточная пеня Нефтегаза = 606 тыс долларов (ставка 10,95% годовых на сумму долга 2,019 млрд долларов).А теперь внимание вопрос - ЗАЧЕМ Президент врет, еще и представителям бизнеса, среди которых дураков нет?Вместо того, чтобы спросить бизнес о практике в похожих вопросах! У кого то есть сомнения, что экспертиза у бизнеса более качественная, чем в государственных институтах и компаниях, где царит кумовство и покупка должностей?! У меня - нет.Вместо этого Президент занимается популизмом, еще и не на ту аудиторию, который никакой ценности не добавляет, а только замалчивает проблему