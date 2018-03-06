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Кожен день невиконання рішення
Стокгольмського арбітражу...

Кожен день невиконання рішення Стокгольмського арбітражу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 09:44

Re: Кожен день невиконання рішення Стокгольмського арбітражу

  Criticus написав:Факт остаётся фактом! Ещё и 'забыли', что сами в этой ветке комментировали, более того согласились с примененной ставкой для Газпрома 4.14% и назвали этот факт несущественным!

Не бреши. Цитату на мої слова.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 10:12

Re: по буквам

  yanyura написав:О Коболеве:
С 2008 по 2010 годы занимал должность советника председателя правления Компании. На последних двух должностях участвовал в многочисленных переговорах с ОАО «Газпром».

Недолюстрировали? или из бака выбрался
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 10:43

  lapay написав:
  Criticus написав:Факт остаётся фактом! Ещё и 'забыли', что сами в этой ветке комментировали, более того согласились с примененной ставкой для Газпрома 4.14% и назвали этот факт несущественным!

Не бреши. Цитату на мої слова.


  lapay написав:
  anton_gms написав:Там разница 100 000 долларов по процентам в пользу ГазПрома. Кто кого обманул ?! А вопрос действителен почему разный процент.

Надзвичайно важливий, особливо якщо зрівняти відсотки з сумою виплат. :mrgreen:


Я ж говорю - один оператор учетки не знает, что думает и пишет другой )
Востаннє редагувалось Criticus в Сер 14 бер, 2018 10:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 10:45

Criticus
Де я погоджувався з 4,14%, брехло?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 10:55

  lapay написав:Criticus
Де я погоджувався з 4,14%, брехло?


Все с вами понятно - факт настолько существенный для вас, что вы не видите смысла дискутировать дальше, при этом вы с ним несогласны :mrgreen: И это с вашим то рвением спорить со всем, с чем вы не согласны.

Вот это действительно недостойно дальнейшей дискуссии! Не умеете признавать свои ошибки - будете их допускать и дальше!
Criticus
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 10:58

Re: Кожен день невиконання рішення Стокгольмського арбітражу

  Criticus написав:Вот это действительно недостойно дальнейшей дискуссии! Не умеете признавать свои ошибки - будете их допускать и дальше!

З ким дискутувати, з брехлом?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 15:01

  lapay написав:
  Criticus написав:Вот это действительно недостойно дальнейшей дискуссии! Не умеете признавать свои ошибки - будете их допускать и дальше!

З ким дискутувати, з брехлом?


Вы - непроходимый тупица! ) Можете жаловаться. Даже бан стоит того, чтобы сказать это вам (хотя это вы начали с оскорблений, не я, и если банить, то двоих)
Criticus
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  #<1 ... 5678
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