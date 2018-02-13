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Вишки Бойка: ГПУ встановила
іноземні банки, де сховали...

Вишки Бойка: ГПУ встановила іноземні банки, де сховали...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 17:12

Вишки Бойка: ГПУ встановила іноземні банки, де сховали...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив у коментарі журналістам генпрокурор Юрій Луценко.

Дивися повний текст Вишки Бойка: ГПУ встановила іноземні банки, де сховали $144 мільйони від оборудок.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 17:12

Больше 10 это сколько? они там до сих пор
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