|
|
Винзавод "Коблево" в 2017 р. скоротив чистий прибуток в...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 12 бер, 2018 17:22
Пропонуємо до обговорення:
ПАТ "Коблево" (Миколаївська обл.), одне з найбільших в Україні виноробних підприємств, у 2017 році скоротило чистий прибуток в 2,6 разу в порівнянні з 2016 роком – до 25,7 млн грн.
Дивися повний текст Винзавод "Коблево" в 2017 р. скоротив чистий прибуток в 2,6 разу
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 80721
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 116 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
реклама