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Винзавод "Коблево" в 2017
р. скоротив чистий прибуток в...

Винзавод "Коблево" в 2017 р. скоротив чистий прибуток в...
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 17:22

Винзавод "Коблево" в 2017 р. скоротив чистий прибуток в...

Пропонуємо до обговорення:
ПАТ "Коблево" (Миколаївська обл.), одне з найбільших в Україні виноробних підприємств, у 2017 році скоротило чистий прибуток в 2,6 разу в порівнянні з 2016 роком – до 25,7 млн грн.

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