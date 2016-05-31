Є діючий інтернет-магазин: justrun/com/ua
Працюємо по дропшиппінгу. Цікавлять інвестиції в розмірі від 5000$ для закупки власного асортименту.
Всі питання, будь-ласка, на почту: territoryofpeace@gmail.com
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Додано: Пон 12 бер, 2018 17:38
Шукаю інвестора (продажі)
Є діючий інтернет-магазин: justrun/com/ua
Працюємо по дропшиппінгу. Цікавлять інвестиції в розмірі від 5000$ для закупки власного асортименту.
Всі питання, будь-ласка, на почту: territoryofpeace@gmail.com
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