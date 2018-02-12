RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Міжбанк: гривня зміцнилася

Міжбанк: гривня зміцнилася
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 17:52

Міжбанк: гривня зміцнилася

Пропонуємо до обговорення:
Курс гривні на міжбанківському валютному ринку, що підвищився в середу щодо долара на 25,53%, на торгах понеділка зміцнився на 16,91%, опинившись на рівні 25,9246 UAH/USD.

Дивися повний текст Міжбанк: гривня зміцнилася.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 80723
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 17:52

На наличном рынке бакс пробивал сегодня дно в 26 опускаясь до 25.хх Ждем завтра новых рекордов укрепления гривны.
Surfer
 
Повідомлень: 881
З нами з: 14.11.13
Подякував: 49 раз.
Подякували: 189 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 18:13

Re: Міжбанк: гривня зміцнилася

Там рекордов особых не будет. Но в нормальной стране за все, что происходило с 17 декабря по 25 января все правление Нацбанка давно бы посадили.
Poleg
 
Повідомлень: 124
З нами з: 23.03.12
Подякував: 7 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 18:30

говорили же знающие люди из кулуаров ВР, что по 12 долго не будет, вернется максимум к 9.50
что ж, будем ждать дальнейшего укрепления.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1062
З нами з: 07.08.17
Подякував: 444 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 19:11

да неужели

Poleg
да что ж ты такое говоришь..... ты хоть на другие валюты смотри иногда, тролль ты....
есть куча валют которые за неделю падают укрепляются на 5+% и ничего никого не садят. изменение курса это более чем нормально как резкое так и медленное.
misteri19
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 12.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 21:02

Poleg, так-так, за валютні коливання треба садити. А за біржові теж, чи за коливання цін на нафту?
Sharpe
 
Повідомлень: 42
З нами з: 10.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 21:05

Эх, еще бы НБУ учетную ставку снизил, для полного счастья. Редко бывают такие моменты, когда стране дается шанс
Деньги
 
Повідомлень: 468
З нами з: 13.06.13
Подякував: 9 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Criticus і 18 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютний вихідний: 3 березня міжбанк не працюватиме
R2 » Пон 26 лют, 2018 14:55
3 135
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лют, 2018 15:05
Дваждыдвашник
Міжбанк: долар підняли купівлі імпортерів та підготовка...
R2 » Чет 22 лют, 2018 11:27
2 97
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 лют, 2018 12:37
max_us_ua
Міжбанк: долар впав на тлі дефіциту гривні
R2 » Пон 12 лют, 2018 19:56
1 97
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лют, 2018 19:56
alekc_sizov
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.