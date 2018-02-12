Курс гривні на міжбанківському валютному ринку, що підвищився в середу щодо долара на 25,53%, на торгах понеділка зміцнився на 16,91%, опинившись на рівні 25,9246 UAH/USD.
Дивися повний текст Міжбанк: гривня зміцнилася.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 12 бер, 2018 17:52
Міжбанк: гривня зміцнилася
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Міжбанк: гривня зміцнилася.
Додано: Пон 12 бер, 2018 17:52
На наличном рынке бакс пробивал сегодня дно в 26 опускаясь до 25.хх Ждем завтра новых рекордов укрепления гривны.
Додано: Пон 12 бер, 2018 18:13
Re: Міжбанк: гривня зміцнилася
Там рекордов особых не будет. Но в нормальной стране за все, что происходило с 17 декабря по 25 января все правление Нацбанка давно бы посадили.
Додано: Пон 12 бер, 2018 18:30
говорили же знающие люди из кулуаров ВР, что по 12 долго не будет, вернется максимум к 9.50
что ж, будем ждать дальнейшего укрепления.
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Пон 12 бер, 2018 19:11
да неужели
Poleg
да что ж ты такое говоришь..... ты хоть на другие валюты смотри иногда, тролль ты....
есть куча валют которые за неделю падают укрепляются на 5+% и ничего никого не садят. изменение курса это более чем нормально как резкое так и медленное.
Додано: Пон 12 бер, 2018 21:02
Poleg, так-так, за валютні коливання треба садити. А за біржові теж, чи за коливання цін на нафту?
Додано: Пон 12 бер, 2018 21:05
Эх, еще бы НБУ учетную ставку снизил, для полного счастья. Редко бывают такие моменты, когда стране дается шанс
реклама
|