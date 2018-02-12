Міжбанк: гривня зміцнилася

Додано: Пон 12 бер, 2018 18:30

говорили же знающие люди из кулуаров ВР, что по 12 долго не будет, вернется максимум к 9.50

что ж, будем ждать дальнейшего укрепления.

Боже, Царя Шеколадного храни!

Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!