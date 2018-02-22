Тариф на електроенергію, що встановлюється НКРЕКП, не змінився.
Дивися повний текст Кияни отримали платіжки за електроенергію від нової компанії.
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Додано: Пон 12 бер, 2018 19:09
Кияни отримали платіжки за електроенергію від нової компанії
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Дивися повний текст Кияни отримали платіжки за електроенергію від нової компанії.
Додано: Пон 12 бер, 2018 19:09
наконец-то стали полностью независимы от Ахметовского электричества
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Пон 12 бер, 2018 20:26
это называется: шило на мыло или абы шоб было.
И, иногда лучше посто жевать...
22 декабря акционеры Киевэнерго решили выделить из состава компании оператора систем распределения - "ДТЭК" Киевские электросети ".
На момент собрания акционеров владельцами голосующих акций Киевэнерго были подконтрольны СКМ Рината Ахметова компании: DTEK Holdings Limited - 25%, DTEK Energy B.V. - 29%, Ornex Limited - 21% и ДТЭК Энерго - 18%.
В связи с реорганизацией акционеры решили конвертировать 108400000 акций Киевэнерго номинальной стоимостью 0,25 грн каждая в такое же количество акций Киевэнерго номинальной стоимостью 0,05 грн каждая и "ДТЭК" Киевские электросети " номинальной стоимостью 0,2 грн каждая.
Таким образом, все текущие акционеры станут владельцами ... ДТЭК Киевские электросети
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