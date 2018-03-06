Про це заявив головний комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.
Дивися повний текст "Нафтогаз" від Росії вимагає ще 8 млрд доларів.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 12 бер, 2018 20:24
"Нафтогаз" від Росії вимагає ще 8 млрд доларів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст "Нафтогаз" від Росії вимагає ще 8 млрд доларів.
Додано: Пон 12 бер, 2018 20:24
Ну и зачем нужен МВФ,ЕС и прочие с их кредитами, если с Газпрома можно каждый месяц по искам миллиардные платежи требовать, а какие премии руководство Нафтогаза сможет себе после каждой "пэрэмоги" выписывась, причем независимо от того пришли деньги в страну или нет, просто фантастика...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Пон 12 бер, 2018 20:36
Re:
Так тому і гривня міцнішає, бо в газмяса грошей багато.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Пон 12 бер, 2018 21:36
это компенсация за неполученную прибыль или одноразовое требование за выкуп обуродования и месторождений? Они не думают,что таким запросом только усугубят ситуацию
реклама
|