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"Нафтогаз" від Росії
вимагає ще 8 млрд доларів

"Нафтогаз" від Росії вимагає ще 8 млрд доларів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 20:24

"Нафтогаз" від Росії вимагає ще 8 млрд доларів

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив головний комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

Дивися повний текст "Нафтогаз" від Росії вимагає ще 8 млрд доларів.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 20:24

Ну и зачем нужен МВФ,ЕС и прочие с их кредитами, если с Газпрома можно каждый месяц по искам миллиардные платежи требовать, а какие премии руководство Нафтогаза сможет себе после каждой "пэрэмоги" выписывась, причем независимо от того пришли деньги в страну или нет, просто фантастика...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 20:36

Re:

  antikkristall написав:Ну и зачем нужен МВФ,ЕС и прочие с их кредитами, если с Газпрома можно каждый месяц по искам миллиардные платежи требовать, а какие премии руководство Нафтогаза сможет себе после каждой "пэрэмоги" выписывась, причем независимо от того пришли деньги в страну или нет, просто фантастика...

Так тому і гривня міцнішає, бо в газмяса грошей багато. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 21:36

это компенсация за неполученную прибыль или одноразовое требование за выкуп обуродования и месторождений? Они не думают,что таким запросом только усугубят ситуацию
akineosun
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