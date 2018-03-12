Про це заявив головний комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.
Дивися повний текст "Нафтогаз" від Росії вимагає ще 8 млрд доларів.
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Додано: Пон 12 бер, 2018 20:24
"Нафтогаз" від Росії вимагає ще 8 млрд доларів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст "Нафтогаз" від Росії вимагає ще 8 млрд доларів.
Додано: Пон 12 бер, 2018 20:24
Ну и зачем нужен МВФ,ЕС и прочие с их кредитами, если с Газпрома можно каждый месяц по искам миллиардные платежи требовать, а какие премии руководство Нафтогаза сможет себе после каждой "пэрэмоги" выписывась, причем независимо от того пришли деньги в страну или нет, просто фантастика...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Пон 12 бер, 2018 20:36
Re:
Так тому і гривня міцнішає, бо в газмяса грошей багато.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Пон 12 бер, 2018 21:36
это компенсация за неполученную прибыль или одноразовое требование за выкуп обуродования и месторождений? Они не думают,что таким запросом только усугубят ситуацию
Додано: Вів 13 бер, 2018 06:13
"НАК «Нафтогаз Украины» решил срочно покупать газ у польской компании PGNiG после отказа российского ОАО «Газпром» осуществлять поставки газа в Украину." - решил или пришлось))) (список альтернатив бы посмотреть), да, и пардон за глупый вопрос: известные люди говорили, что мы оказывается уже 2 года прекрасно обходимся без российского газа.... тогда почему сейчас вдруг оказалось что нужно срочно покупать , ведь 2 года на мази же все???...
Додано: Вів 13 бер, 2018 12:49
"Реверс" был довольно хитрой выдумкой Украины и ЕС , хоть и не совсем законной. Будь на месте Газпрома какой нибудь Шелл или БП такой было бы не возможно. Но со временем , "Реверс" стал устраивать Газпром ( Россию) так как за газ платят западные " партнеры" , а потом уже перепродают его в Украину . Плюс минус Газпром имеет свои деньги , а украинские политики свои " перемоги". Все работало нормально , пока какие то суды не стали заставлять работать на прямую. Зачем??? По моему чистая политика.
Додано: Вів 13 бер, 2018 13:10
Re:
І хто ще, крім Газпрома, забороняв перепродувати газ?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Вів 13 бер, 2018 13:26
Нафтогаз" від Росії вимагає ще 8 млрд доларів
Не только Нафтогаз требует компенсаций за украденные активы в Крыму.
В связи с оккупацией Крыма Россией украинскими компаниями уже подано 7 исков по защите инвестиций против РФ. Свои иски подали ПАО «Укрнафта», АО «Ощадбанк», Игорь Коломойский и ООО «Аэропорт «Бельбек», ПриватБанк, ООО «Лугзор», компания Стабил, ООО «Эверест»
(по состоянию на сентябрь 2017)
Последняя цифра по Ощадбанку - 1,4 млрд долл.
Додано: Вів 13 бер, 2018 14:23
Смущает то, что иски подают владельцы и руководители, которые под колпаком. Папочки по офшорам и коррупции аккуратно сложены. Это игра вне интересов Украины. Повторить судьбу Лазаренко вряд ли кому из них хочется. Вот и выполняют.
Додано: Вів 13 бер, 2018 14:30
Результат сложно представить, не понимая в каком раскладе Мировых игроков будет определено место Украины?
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