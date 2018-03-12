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"Нафтогаз" від Росії
вимагає ще 8 млрд доларів

"Нафтогаз" від Росії вимагає ще 8 млрд доларів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 20:24

"Нафтогаз" від Росії вимагає ще 8 млрд доларів

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив головний комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

Дивися повний текст "Нафтогаз" від Росії вимагає ще 8 млрд доларів.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 20:24

Ну и зачем нужен МВФ,ЕС и прочие с их кредитами, если с Газпрома можно каждый месяц по искам миллиардные платежи требовать, а какие премии руководство Нафтогаза сможет себе после каждой "пэрэмоги" выписывась, причем независимо от того пришли деньги в страну или нет, просто фантастика...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 20:36

Re:

  antikkristall написав:Ну и зачем нужен МВФ,ЕС и прочие с их кредитами, если с Газпрома можно каждый месяц по искам миллиардные платежи требовать, а какие премии руководство Нафтогаза сможет себе после каждой "пэрэмоги" выписывась, причем независимо от того пришли деньги в страну или нет, просто фантастика...

Так тому і гривня міцнішає, бо в газмяса грошей багато. :)
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lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 21:36

это компенсация за неполученную прибыль или одноразовое требование за выкуп обуродования и месторождений? Они не думают,что таким запросом только усугубят ситуацию
akineosun
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 06:13

"НАК «Нафтогаз Украины» решил срочно покупать газ у польской компании PGNiG после отказа российского ОАО «Газпром» осуществлять поставки газа в Украину." - решил или пришлось))) (список альтернатив бы посмотреть), да, и пардон за глупый вопрос: известные люди говорили, что мы оказывается уже 2 года прекрасно обходимся без российского газа.... тогда почему сейчас вдруг оказалось что нужно срочно покупать , ведь 2 года на мази же все???...
svetoch-10
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 12:49

  svetoch-10 написав:"НАК «Нафтогаз Украины» решил срочно покупать газ у польской компании PGNiG после отказа российского ОАО «Газпром» осуществлять поставки газа в Украину." - решил или пришлось))) (список альтернатив бы посмотреть), да, и пардон за глупый вопрос: известные люди говорили, что мы оказывается уже 2 года прекрасно обходимся без российского газа.... тогда почему сейчас вдруг оказалось что нужно срочно покупать , ведь 2 года на мази же все???...

"Реверс" был довольно хитрой выдумкой Украины и ЕС , хоть и не совсем законной. Будь на месте Газпрома какой нибудь Шелл или БП такой было бы не возможно. Но со временем , "Реверс" стал устраивать Газпром ( Россию) так как за газ платят западные " партнеры" , а потом уже перепродают его в Украину . Плюс минус Газпром имеет свои деньги , а украинские политики свои " перемоги". Все работало нормально , пока какие то суды не стали заставлять работать на прямую. Зачем??? По моему чистая политика.
repulse1815
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 13:10

Re:

  repulse1815 написав:"Реверс" был довольно хитрой выдумкой Украины и ЕС , хоть и не совсем законной. Будь на месте Газпрома какой нибудь Шелл или БП такой было бы не возможно

І хто ще, крім Газпрома, забороняв перепродувати газ?
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lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 13:26

Нафтогаз" від Росії вимагає ще 8 млрд доларів

Не только Нафтогаз требует компенсаций за украденные активы в Крыму.

В связи с оккупацией Крыма Россией украинскими компаниями уже подано 7 исков по защите инвестиций против РФ. Свои иски подали ПАО «Укрнафта», АО «Ощадбанк», Игорь Коломойский и ООО «Аэропорт «Бельбек», ПриватБанк, ООО «Лугзор», компания Стабил, ООО «Эверест»
(по состоянию на сентябрь 2017)

Последняя цифра по Ощадбанку - 1,4 млрд долл.
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 14:23

Смущает то, что иски подают владельцы и руководители, которые под колпаком. Папочки по офшорам и коррупции аккуратно сложены. Это игра вне интересов Украины. Повторить судьбу Лазаренко вряд ли кому из них хочется. Вот и выполняют.
nik1
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 14:30

Результат сложно представить, не понимая в каком раскладе Мировых игроков будет определено место Украины?
nik1
 
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