"Нафтогаз" від Росії вимагає ще 8 млрд доларів

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avax написав:Не только Нафтогаз требует компенсаций за украденные активы в Крыму. В связи с оккупацией Крыма Россией украинскими компаниями уже подано 7 исков по защите инвестиций против РФ. Свои иски подали ПАО «Укрнафта», АО «Ощадбанк», Игорь Коломойский и ООО «Аэропорт «Бельбек», ПриватБанк, ООО «Лугзор», компания Стабил, ООО «Эверест» (по состоянию на сентябрь 2017) Последняя цифра по Ощадбанку - 1,4 млрд долл.
Если Крым это Украина , то какая компенсация? Если Крым это все таки Россия , то совсем другое дело. Приведу простой пример : скажем Польша подаст у себя в Польше в суд на Германию на возмещения за войну. Скажем они выиграют в суде у себя в Польше и пошлют запрос всем странам на арест немецкого имущества. Какова вероятность того , что Украина что то арестует?? Правильно - никакой. Так что вы хотите от других стран??? Аэрофлот летает в Симферополь и Франкфурт на Майне, Газпром поставляет газ в Крым на газовые турбины Сименс... И тд и тп
repulse1815 написав: Если Крым это Украина , то какая компенсация? Если Крым это все таки Россия , то совсем другое дело. Приведу простой пример : скажем Польша подаст у себя в Польше в суд на Германию на возмещения за войну. Скажем они выиграют в суде у себя в Польше и пошлют запрос всем странам на арест немецкого имущества. Какова вероятность того , что Украина что то арестует?? Правильно - никакой. Так что вы хотите от других стран??? Аэрофлот летает в Симферополь и Франкфурт на Майне, Газпром поставляет газ в Крым на газовые турбины Сименс... И тд и тп
lapay написав: Це окупована територія. Окупанти - злодії, злодів будут судити.
Как бы да , но оккупации происходят тогда , когда есть война. А войны же юре нет. Испания не признает Гибралтар британским , а многие страны не признают Косово или Тайвань и что дальше?? Где суд то собрались проводить??