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"Нафтогаз" від Росії
вимагає ще 8 млрд доларів

"Нафтогаз" від Росії вимагає ще 8 млрд доларів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 14:33

Может под 3 ярда все иски спишут?
nik1
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 14:42

Re:

  nik1 написав:Может под 3 ярда все иски спишут?

Під 303. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 15:09

  avax написав:Не только Нафтогаз требует компенсаций за украденные активы в Крыму. В связи с оккупацией Крыма Россией украинскими компаниями уже подано 7 исков по защите инвестиций против РФ. Свои иски подали ПАО «Укрнафта», АО «Ощадбанк», Игорь Коломойский и ООО «Аэропорт «Бельбек», ПриватБанк, ООО «Лугзор», компания Стабил, ООО «Эверест» (по состоянию на сентябрь 2017) Последняя цифра по Ощадбанку - 1,4 млрд долл.

Если Крым это Украина , то какая компенсация? Если Крым это все таки Россия , то совсем другое дело. Приведу простой пример : скажем Польша подаст у себя в Польше в суд на Германию на возмещения за войну. Скажем они выиграют в суде у себя в Польше и пошлют запрос всем странам на арест немецкого имущества. Какова вероятность того , что Украина что то арестует?? Правильно - никакой. Так что вы хотите от других стран??? Аэрофлот летает в Симферополь и Франкфурт на Майне, Газпром поставляет газ в Крым на газовые турбины Сименс... И тд и тп
repulse1815
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 15:26

  repulse1815 написав: Если Крым это Украина , то какая компенсация? Если Крым это все таки Россия , то совсем другое дело. Приведу простой пример : скажем Польша подаст у себя в Польше в суд на Германию на возмещения за войну. Скажем они выиграют в суде у себя в Польше и пошлют запрос всем странам на арест немецкого имущества. Какова вероятность того , что Украина что то арестует?? Правильно - никакой. Так что вы хотите от других стран??? Аэрофлот летает в Симферополь и Франкфурт на Майне, Газпром поставляет газ в Крым на газовые турбины Сименс... И тд и тп

А Аэрофлот точно літає в Симферополь?
vajnagi
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 15:32

Re:

  repulse1815 написав:Если Крым это Украина , то какая компенсация?

Це окупована територія. Окупанти - злодії, злодів будут судити.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 15:44

  vajnagi написав: А Аэрофлот точно літає в Симферополь?

Да ! И билеты до Симферополя вы можете купить в любой стране ЕС. Зайдите на momondo.de и посмотрите ЧЕЙ Симферополь. Потом тут расскажете.
repulse1815
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 15:47

  lapay написав: Це окупована територія. Окупанти - злодії, злодів будут судити.

Как бы да , но оккупации происходят тогда , когда есть война. А войны же юре нет. Испания не признает Гибралтар британским , а многие страны не признают Косово или Тайвань и что дальше?? Где суд то собрались проводить??
repulse1815
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 15:49

Re:

  vajnagi написав:А Аэрофлот точно літає в Симферополь?

Летает:
- https://www.aviasales.ru/routes/mow/sip (см. таблицу "Прямые рейсы Москва – Симферополь (Крым)")
- http://про-крым.рф/lgotnye-tarify-v-krym-2017/
- https://www.aeroflot.ru/schedule/schedu ... anguage=ru (вставить "откуда" Москва, "куда" Симферополь, выбрать дату)
yanyura
 
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Все проходит. Пройдет и это. Территориальных примеров достаточно в Украине.
nik1
 
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