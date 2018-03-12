RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
"Нафтогаз" від Росії
вимагає ще 8 млрд доларів

"Нафтогаз" від Росії вимагає ще 8 млрд доларів
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234>
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 16:25

  lapay написав: ООН визнала окупацію, ЄС, США і багато інших країн. Майна російського багато в цих країнах - готуйтесь. Перший в черзі Газпром, а там і всі інші держструктури підтягнуться.

Законы об аннексии Израилем востока Иерусалима и Голанских высот были провозглашены кнессетом Израиля 30.07.1980 г. и 14.12.1981 г. Израиль заявил о предоставлении израильского гражданства жителям этих территорий, а также о полном распространение израильского законодательства на эти территории. Однако Совет безопасности ООН осудил эту аннексию, и она была признана недействительной.
nik1
 
Повідомлень: 892
З нами з: 17.08.15
Подякував: 24 раз.
Подякували: 209 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 16:26

  lapay написав: ООН визнала окупацію, ЄС, США і багато інших країн. Майна російського багато в цих країнах - готуйтесь. Перший в черзі Газпром, а там і всі інші держструктури підтягнуться.

Премьер-министр Индии Кази Лхендуп Дорджи Кхангсарпа в 1975 году предложил парламенту Индии преобразование Сиккима в штат Индии. В апреле Сикким был оккупирован индийскими войсками. В результате проведенного референдума 97,5 % проголосовавших поддержали присоединение к Индии. И уже 16 мая 1975 года Сикким официально стал штатом Индии.
nik1
 
Повідомлень: 892
З нами з: 17.08.15
Подякував: 24 раз.
Подякували: 209 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 16:27

  lapay написав: ООН визнала окупацію, ЄС, США і багато інших країн. Майна російського багато в цих країнах - готуйтесь. Перший в черзі Газпром, а там і всі інші держструктури підтягнуться.

Остров Роколл – необитаемая скала в Атлантическом океане была аннексирована Великобританией, с чем до сих пор не согласен целый ряд стран. Государственная принадлежность островка и окружающих его вод оспаривается Ирландией, Данией (Фарерские острова) и Исландией. Спор о государственной принадлежности Роколла ведется из-за прав на разведку недр и на рыбный промысел на окружающих Роколл банке («Rockall Bank»), желобе («Rockall Trough») и плато Роколл («Rockall Plateau»)
nik1
 
Повідомлень: 892
З нами з: 17.08.15
Подякував: 24 раз.
Подякували: 209 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 16:31

  lapay написав: ООН визнала окупацію, ЄС, США і багато інших країн. Майна російського багато в цих країнах - готуйтесь. Перший в черзі Газпром, а там і всі інші держструктури підтягнуться.

О территории Украины знают все, но зрада.
nik1
 
Повідомлень: 892
З нами з: 17.08.15
Подякував: 24 раз.
Подякували: 209 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 16:36

  lapay написав:
  repulse1815 написав:Как бы да , но оккупации происходят тогда , когда есть война. А войны же юре нет. Испания не признает Гибралтар британским , а многие страны не признают Косово или Тайвань и что дальше?? Где суд то собрались проводить??

ООН визнала окупацію, ЄС, США і багато інших країн. Майна російського багато в цих країнах - готуйтесь. Перший в черзі Газпром, а там і всі інші держструктури підтягнуться. :)


Ну-ну, делить шкуру неубитого медведя....
Слышали про Северный Кипр, с 1974 непризнанный ни ООН, ни ЕС , ни США.
50 лет уж скоро как будет.
Сильно мешает этот факт Турции и турецким компаниям?
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
Повідомлень: 1894
З нами з: 26.03.16
Подякував: 93 раз.
Подякували: 485 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 16:36

Re:

  nik1 написав:Однако Совет безопасности ООН осудил эту аннексию, и она была признана недействительной.

Правильно, палестинці виграють в судах ЄС позови проти Ізраїля.
Все інше - фігня. Анексію Крима ніхто не визнає, крім окремих сателітів РФ. Будуть і суди, і конфіскація майна - готуйтесь.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 5415
З нами з: 01.08.15
Подякував: 712 раз.
Подякували: 870 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 16:39

Re:

  Shram написав:Слышали про Северный Кипр, с 1974 непризнанный ни ООН, ни ЕС , ни США.
50 лет уж скоро как будет.
Сильно мешает этот факт Турции и турецким компаниям?

Суди за конкретне майно. Право приватної власності священно. Вор должен сидеть в тюрьме! (с)
Готуйтесь, кримнашисти.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 5415
З нами з: 01.08.15
Подякував: 712 раз.
Подякували: 870 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 16:54

  lapay написав: Суди за конкретне майно. Право приватної власності священно. Вор должен сидеть в тюрьме! (с) Готуйтесь, кримнашисти.

Созданное народом за десятилетия украла кучка воров. Согласен с Шараповым и Вами.
nik1
 
Повідомлень: 892
З нами з: 17.08.15
Подякував: 24 раз.
Подякували: 209 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 16:58

Всё, всё, шо нажил непосильным трудом, всё же погибло! Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая… Три. Куртки. И они ещё борются за почётное звание «дома высокой культуры быта», а?..
Jack Reacher
 
Повідомлень: 794
З нами з: 24.05.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 264 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 17:03

Re:

  nik1 написав:Созданное народом за десятилетия украла кучка воров.

Путін, Шойгу, і так далі, по санкційному списку.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 5415
З нами з: 01.08.15
Подякував: 712 раз.
Подякували: 870 раз.
 
Профіль
  #<1234>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lapay і 13 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
За 2 роки Гереги купили агроактивів на 150 мільйонів доларів
R2 » Вів 13 бер, 2018 11:54
5 99
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 бер, 2018 16:59
Вкладчик1234
Частка батьківщини: Україна вимагає податки із...
R2 » Вів 13 бер, 2018 09:19
4 86
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 бер, 2018 16:36
Cler
Де $550 млн? Ляшко вимагає скасувати результати 4G-тендеру
R2 » Пон 12 бер, 2018 15:31
5 175
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 бер, 2018 19:18
Ikiten
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron