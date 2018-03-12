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"Нафтогаз" від Росії вимагає ще 8 млрд доларів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 13 бер, 2018 16:25
lapay написав:
ООН визнала окупацію, ЄС, США і багато інших країн. Майна російського багато в цих країнах - готуйтесь. Перший в черзі Газпром, а там і всі інші держструктури підтягнуться.
Законы об аннексии Израилем востока Иерусалима и Голанских высот были провозглашены кнессетом Израиля 30.07.1980 г. и 14.12.1981 г. Израиль заявил о предоставлении израильского гражданства жителям этих территорий, а также о полном распространение израильского законодательства на эти территории. Однако Совет безопасности ООН осудил эту аннексию, и она была признана недействительной.
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Додано: Вів 13 бер, 2018 16:26
lapay написав:
ООН визнала окупацію, ЄС, США і багато інших країн. Майна російського багато в цих країнах - готуйтесь. Перший в черзі Газпром, а там і всі інші держструктури підтягнуться.
Премьер-министр Индии Кази Лхендуп Дорджи Кхангсарпа в 1975 году предложил парламенту Индии преобразование Сиккима в штат Индии. В апреле Сикким был оккупирован индийскими войсками. В результате проведенного референдума 97,5 % проголосовавших поддержали присоединение к Индии. И уже 16 мая 1975 года Сикким официально стал штатом Индии.
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Додано: Вів 13 бер, 2018 16:27
lapay написав:
ООН визнала окупацію, ЄС, США і багато інших країн. Майна російського багато в цих країнах - готуйтесь. Перший в черзі Газпром, а там і всі інші держструктури підтягнуться.
Остров Роколл – необитаемая скала в Атлантическом океане была аннексирована Великобританией, с чем до сих пор не согласен целый ряд стран. Государственная принадлежность островка и окружающих его вод оспаривается Ирландией, Данией (Фарерские острова) и Исландией. Спор о государственной принадлежности Роколла ведется из-за прав на разведку недр и на рыбный промысел на окружающих Роколл банке («Rockall Bank»), желобе («Rockall Trough») и плато Роколл («Rockall Plateau»)
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Додано: Вів 13 бер, 2018 16:31
lapay написав:
ООН визнала окупацію, ЄС, США і багато інших країн. Майна російського багато в цих країнах - готуйтесь. Перший в черзі Газпром, а там і всі інші держструктури підтягнуться.
О территории Украины знают все, но зрада.
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Додано: Вів 13 бер, 2018 16:36
lapay написав: repulse1815 написав:
Как бы да , но оккупации происходят тогда , когда есть война. А войны же юре нет. Испания не признает Гибралтар британским , а многие страны не признают Косово или Тайвань и что дальше?? Где суд то собрались проводить??
ООН визнала окупацію, ЄС, США і багато інших країн. Майна російського багато в цих країнах - готуйтесь. Перший в черзі Газпром, а там і всі інші держструктури підтягнуться.
Ну-ну, делить шкуру неубитого медведя....
Слышали про Северный Кипр, с 1974 непризнанный ни ООН, ни ЕС , ни США.
50 лет уж скоро как будет.
Сильно мешает этот факт Турции и турецким компаниям?
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Додано: Вів 13 бер, 2018 16:36
nik1 написав:
Однако Совет безопасности ООН осудил эту аннексию, и она была признана недействительной.
Правильно, палестинці виграють в судах ЄС позови проти Ізраїля.
Все інше - фігня. Анексію Крима ніхто не визнає, крім окремих сателітів РФ. Будуть і суди, і конфіскація майна - готуйтесь.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: Вів 13 бер, 2018 16:39
Shram написав:
Слышали про Северный Кипр, с 1974 непризнанный ни ООН, ни ЕС , ни США.
50 лет уж скоро как будет.
Сильно мешает этот факт Турции и турецким компаниям?
Суди за конкретне майно. Право приватної власності священно. Вор должен сидеть в тюрьме! (с)
Готуйтесь, кримнашисти.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: Вів 13 бер, 2018 16:54
lapay написав:
Суди за конкретне майно. Право приватної власності священно. Вор должен сидеть в тюрьме! (с) Готуйтесь, кримнашисти.
Созданное народом за десятилетия украла кучка воров. Согласен с Шараповым и Вами.
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Додано: Вів 13 бер, 2018 16:58
Всё, всё, шо нажил непосильным трудом, всё же погибло! Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая… Три. Куртки. И они ещё борются за почётное звание «дома высокой культуры быта», а?..
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Додано: Вів 13 бер, 2018 17:03
nik1 написав:
Созданное народом за десятилетия украла кучка воров.
Путін, Шойгу, і так далі, по санкційному списку.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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