"Нафтогаз" від Росії вимагає ще 8 млрд доларів

Додано: Вів 13 бер, 2018 20:45

lapay написав: Shram написав: Кто или что заставит Россию выполнить решение суда если они откажутся?

Санкции? Не смешите...

Потому и говорю - делить шкуру неубитого медведя может психологически и приятно, только абсолютно бессмысленно и нерационально. Кто или что заставит Россию выполнить решение суда если они откажутся?Санкции? Не смешите...Потому и говорю - делить шкуру неубитого медведя может психологически и приятно, только абсолютно бессмысленно и нерационально.

Смішні ви люди, запоребрикові.

Совок теж думав, що безсмертний, навіть північнокорейський хом'ячок вже включає задню. І не таких бичків обламували, а не те що якусь облізлу панду. Смішні ви люди, запоребрикові.Совок теж думав, що безсмертний, навіть північнокорейський хом'ячок вже включає задню. І не таких бичків обламували, а не те що якусь облізлу панду.

Смешны вы в своем надувании пузырей из носа.За последние 25 лет я не помню ни одной геополитической или экономической победы Украины над кем либо.Знаете отчего так?В украинскую власть не попадают люди хоть каким-то стремлением сделать жизнь народа или страны хоть чуточку лучше. Коррупционно-воровская система не заточена на победы для страны и людей. Она заточена лишь под грабеж и набивание своих карманов.И не первый майдан, и не второй майдан этого не поменяли. На сцене всё те же с теми же номерами, разве только маски поменялись.