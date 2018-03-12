"Нафтогаз" від Росії вимагає ще 8 млрд доларів

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Shram написав:Слышали про Северный Кипр, с 1974 непризнанный ни ООН, ни ЕС , ни США. 50 лет уж скоро как будет. Сильно мешает этот факт Турции и турецким компаниям?
Суди за конкретне майно. Право приватної власності священно. Вор должен сидеть в тюрьме! (с)
Вы не слышате ЧТО вам говорят. Осудить не сложно. Можно хоть сто судов у России выиграть. Сложно заставить выполнять решение суда. Что там с 50-ю лярдами что Россия должна была по делу Юкоса? Кто или что заставит Россию выполнить решение суда если они откажутся? Санкции? Не смешите... Потому и говорю - делить шкуру неубитого медведя может психологически и приятно, только абсолютно бессмысленно и нерационально.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram написав:Кто или что заставит Россию выполнить решение суда если они откажутся? Санкции? Не смешите... Потому и говорю - делить шкуру неубитого медведя может психологически и приятно, только абсолютно бессмысленно и нерационально.
Смішні ви люди, запоребрикові. Совок теж думав, що безсмертний, навіть північнокорейський хом'ячок вже включає задню. І не таких бичків обламували, а не те що якусь облізлу панду.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Shram написав:Кто или что заставит Россию выполнить решение суда если они откажутся? Санкции? Не смешите... Потому и говорю - делить шкуру неубитого медведя может психологически и приятно, только абсолютно бессмысленно и нерационально.
Смішні ви люди, запоребрикові. Совок теж думав, що безсмертний, навіть північнокорейський хом'ячок вже включає задню. І не таких бичків обламували, а не те що якусь облізлу панду.
Смешны вы в своем надувании пузырей из носа. За последние 25 лет я не помню ни одной геополитической или экономической победы Украины над кем либо. Знаете отчего так? В украинскую власть не попадают люди хоть каким-то стремлением сделать жизнь народа или страны хоть чуточку лучше. Коррупционно-воровская система не заточена на победы для страны и людей. Она заточена лишь под грабеж и набивание своих карманов. И не первый майдан, и не второй майдан этого не поменяли. На сцене всё те же с теми же номерами, разве только маски поменялись.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram написав:В украинскую власть не попадают люди хоть каким-то стремлением сделать жизнь народа или страны хоть чуточку лучше. Коррупционно-воровская система не заточена на победы для страны и людей. Она заточена лишь под грабеж и набивание своих карманов. И не первый майдан, и не второй майдан этого не поменяли. На сцене всё те же с теми же номерами, разве только маски поменялись.
Ага, Путя прийде, порядок наведе. Зі своїми спочатку розберіться. А, поки будете розбираться, не забудьте за вялічіє заплатить, по судам.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Shram написав:За последние 25 лет я не помню ни одной геополитической или экономической победы Украины над кем либо. Знаете отчего так?
Потому что у некоторых склероз или неумеренное потребление кисель-ТВ?
Навскидку:
1. Контракт на поставку Т-80УД Пакистану. "Братская" РФ отказалась поставлять пушки, рассказывая что "пусть березовые стволы ставят". Смогли наладить производство в Сумах, контракт выполнили. 2. Первая газовая война, когда РФ рассчитывала на полный коллапс Украины из-за невозможности реверса. 3. Тузла.
Еще примеров можно найти, если интересно, конечно.