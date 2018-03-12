RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
"Нафтогаз" від Росії
вимагає ще 8 млрд доларів

"Нафтогаз" від Росії вимагає ще 8 млрд доларів
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 17:06

  lapay написав:
  Shram написав:Слышали про Северный Кипр, с 1974 непризнанный ни ООН, ни ЕС , ни США.
50 лет уж скоро как будет.
Сильно мешает этот факт Турции и турецким компаниям?

Суди за конкретне майно. Право приватної власності священно. Вор должен сидеть в тюрьме! (с)


Вы не слышате ЧТО вам говорят.
Осудить не сложно.
Можно хоть сто судов у России выиграть.
Сложно заставить выполнять решение суда.
Что там с 50-ю лярдами что Россия должна была по делу Юкоса?
Кто или что заставит Россию выполнить решение суда если они откажутся?
Санкции? Не смешите...
Потому и говорю - делить шкуру неубитого медведя может психологически и приятно, только абсолютно бессмысленно и нерационально.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
Повідомлень: 1897
З нами з: 26.03.16
Подякував: 94 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 17:23

Re:

  Shram написав:Кто или что заставит Россию выполнить решение суда если они откажутся?
Санкции? Не смешите...
Потому и говорю - делить шкуру неубитого медведя может психологически и приятно, только абсолютно бессмысленно и нерационально.

Смішні ви люди, запоребрикові.
Совок теж думав, що безсмертний, навіть північнокорейський хом'ячок вже включає задню. І не таких бичків обламували, а не те що якусь облізлу панду. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 5416
З нами з: 01.08.15
Подякував: 712 раз.
Подякували: 870 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 20:45

  lapay написав:
  Shram написав:Кто или что заставит Россию выполнить решение суда если они откажутся?
Санкции? Не смешите...
Потому и говорю - делить шкуру неубитого медведя может психологически и приятно, только абсолютно бессмысленно и нерационально.

Смішні ви люди, запоребрикові.
Совок теж думав, що безсмертний, навіть північнокорейський хом'ячок вже включає задню. І не таких бичків обламували, а не те що якусь облізлу панду. :)


Смешны вы в своем надувании пузырей из носа.
За последние 25 лет я не помню ни одной геополитической или экономической победы Украины над кем либо.
Знаете отчего так?
В украинскую власть не попадают люди хоть каким-то стремлением сделать жизнь народа или страны хоть чуточку лучше. Коррупционно-воровская система не заточена на победы для страны и людей. Она заточена лишь под грабеж и набивание своих карманов.
И не первый майдан, и не второй майдан этого не поменяли. На сцене всё те же с теми же номерами, разве только маски поменялись.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
Повідомлень: 1897
З нами з: 26.03.16
Подякував: 94 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 21:10

Re:

  Shram написав:В украинскую власть не попадают люди хоть каким-то стремлением сделать жизнь народа или страны хоть чуточку лучше. Коррупционно-воровская система не заточена на победы для страны и людей. Она заточена лишь под грабеж и набивание своих карманов.
И не первый майдан, и не второй майдан этого не поменяли. На сцене всё те же с теми же номерами, разве только маски поменялись.

Ага, Путя прийде, порядок наведе.
Зі своїми спочатку розберіться. А, поки будете розбираться, не забудьте за вялічіє заплатить, по судам. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 5416
З нами з: 01.08.15
Подякував: 712 раз.
Подякували: 870 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 23:08

  Shram написав:За последние 25 лет я не помню ни одной геополитической или экономической победы Украины над кем либо.
Знаете отчего так?


Потому что у некоторых склероз или неумеренное потребление кисель-ТВ?

Навскидку:

1. Контракт на поставку Т-80УД Пакистану. "Братская" РФ отказалась поставлять пушки, рассказывая что "пусть березовые стволы ставят". Смогли наладить производство в Сумах, контракт выполнили.
2. Первая газовая война, когда РФ рассчитывала на полный коллапс Украины из-за невозможности реверса.
3. Тузла.

Еще примеров можно найти, если интересно, конечно.
"Айсберг наш!" - радостно кричали пассажиры "Титаника"
Davidoff
 
Повідомлень: 896
З нами з: 01.08.14
Подякував: 495 раз.
Подякували: 249 раз.
 
Профіль
  #<1234
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 20 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
За 2 роки Гереги купили агроактивів на 150 мільйонів доларів
R2 » Вів 13 бер, 2018 11:54
5 104
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 бер, 2018 16:59
Вкладчик1234
Частка батьківщини: Україна вимагає податки із...
R2 » Вів 13 бер, 2018 09:19
4 92
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 бер, 2018 16:36
Cler
Де $550 млн? Ляшко вимагає скасувати результати 4G-тендеру
R2 » Пон 12 бер, 2018 15:31
5 184
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 бер, 2018 19:18
Ikiten
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (14938)
13.03.2018 23:38
Squeeze-out (32)
13.03.2018 23:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.