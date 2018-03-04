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Вимогу європейського рівня
зарплати на Арселорі назвали...

Вимогу європейського рівня зарплати на Арселорі назвали...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 20:49

Вимогу європейського рівня зарплати на Арселорі назвали...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив генеральний директор ПАТ Парамжит Калон, поінформували у прес-службі підприємства.

Дивися повний текст Вимогу європейського рівня зарплати на Арселорі назвали тиском на компанію.
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 20:49

Восточноевропейского уровня зарплат не ждите- подмутненно в стиле отмазок послали всех на три буквы. Хотя как помнится у этой компании заводы по всему миру и мировая цена на металл везде более-менее одинаковая. А зарплаты- так все платят мало а мы что рыжие :)
holodlar
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 23:13

Я так понимаю вы уже работаете в McDonalds и вам платят минимальные американские $10 в час?
darkangel
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 23:47

  holodlar написав:Восточноевропейского уровня зарплат не ждите- подмутненно в стиле отмазок послали всех на три буквы. Хотя как помнится у этой компании заводы по всему миру и мировая цена на металл везде более-менее одинаковая. А зарплаты- так все платят мало а мы что рыжие :)

Низкие зарплаты - конкурентное преимущество для Арселора. В противном случае можно спокойно закрываться. Только вот что будут делать те, кто требует европейской зарплаты в Кривом Рогу?
Polly
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 00:21

  darkangel написав:Я так понимаю вы уже работаете в McDonalds и вам платят минимальные американские $10 в час?

А у нас бигмак уже стоит как в Америке?
Всё IMHO
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