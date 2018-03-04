Про це повідомив генеральний директор ПАТ Парамжит Калон, поінформували у прес-службі підприємства.
Дивися повний текст Вимогу європейського рівня зарплати на Арселорі назвали тиском на компанію.
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Додано: Пон 12 бер, 2018 20:49
Вимогу європейського рівня зарплати на Арселорі назвали...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Вимогу європейського рівня зарплати на Арселорі назвали тиском на компанію.
Додано: Пон 12 бер, 2018 20:49
Восточноевропейского уровня зарплат не ждите- подмутненно в стиле отмазок послали всех на три буквы. Хотя как помнится у этой компании заводы по всему миру и мировая цена на металл везде более-менее одинаковая. А зарплаты- так все платят мало а мы что рыжие :)
Додано: Пон 12 бер, 2018 23:13
Я так понимаю вы уже работаете в McDonalds и вам платят минимальные американские $10 в час?
Додано: Пон 12 бер, 2018 23:47
Низкие зарплаты - конкурентное преимущество для Арселора. В противном случае можно спокойно закрываться. Только вот что будут делать те, кто требует европейской зарплаты в Кривом Рогу?
Додано: Вів 13 бер, 2018 00:21
А у нас бигмак уже стоит как в Америке?
Всё IMHO
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