Про це повідомив генеральний директор ПАТ Парамжит Калон, поінформували у прес-службі підприємства.
Дивися повний текст Вимогу європейського рівня зарплати на Арселорі назвали тиском на компанію.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 12 бер, 2018 20:49
Вимогу європейського рівня зарплати на Арселорі назвали...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Вимогу європейського рівня зарплати на Арселорі назвали тиском на компанію.
Додано: Пон 12 бер, 2018 20:49
Восточноевропейского уровня зарплат не ждите- подмутненно в стиле отмазок послали всех на три буквы. Хотя как помнится у этой компании заводы по всему миру и мировая цена на металл везде более-менее одинаковая. А зарплаты- так все платят мало а мы что рыжие :)
Додано: Пон 12 бер, 2018 23:13
Я так понимаю вы уже работаете в McDonalds и вам платят минимальные американские $10 в час?
Додано: Пон 12 бер, 2018 23:47
Низкие зарплаты - конкурентное преимущество для Арселора. В противном случае можно спокойно закрываться. Только вот что будут делать те, кто требует европейской зарплаты в Кривом Рогу?
Додано: Вів 13 бер, 2018 00:21
А у нас бигмак уже стоит как в Америке?
Всё IMHO
Додано: Вів 13 бер, 2018 07:00
Polly
Будут требовать Днепропетровскую народную республику и национализацию. А затем, после порезки на металл имеющихся производственных мощностей, добывать руду, по аналогии с донецкими копанками, кустарным методом. Впрочем, уже начали, поинтересуйтесь, как эффективно переработать отвалы))). Опыт решения вопросов в стиле "хотим как... (РФ, ЕС, нужное подчеркнуть)" очень положительный налицо.
Можно подумать, кто-то покупал бы за те деньги, которые заплатил Миттал, бывшую "Криворожсталь", если бы в воздухе висела перспектива даже относительно дорогого труда. Нельзя в нищей стране за относительно неквалифицированный труд платить намного больше, чем в среднем по стране, все закончится поборами со стороны кадровиков (как на урановых шахтах: огромная очередь, чтобы дать огромную взятку за трудоустройство - потому что там норм платят)
Додано: Вів 13 бер, 2018 08:49
Согласен, неудачный пример Бургеры мы не экспортируем, к сожалению
Поинт был в том что нужно усвоить одну простую истину: если тебе не нравится сколько тебе платят - не работай, найди работу где будет нравится. Не нужно считать деньги в чужом кармане. Не хочешь чтобы дядя зарабатывал на тебе, по твоему мнению конечно же, большие барыши - уходи от дяди, не дай ему заработать
Это как если бы я рисовал картинки, а босс продавал их где-то в Нью-Йорке. Вот зачем моему боссу платить мне "как в Нью-Йорке", если он таких рисовальщиков как я с лёгкостью найдёт здесь пучками за местную средне-рыночную цену?
У нас же рыночная экономика? Так почему же кто-то хочет чтобы ему платили выше рынка? Это не логично.
Додано: Вів 13 бер, 2018 10:10
Правильно- чемодан-вокзал-Польша.Кого не устраивает- валите или переезжайте в Киев.Избитая тема- типа "сам дурак". А если я патриот, конкретно я- и не хочу из деградировавшего Запорожья валить- люблю я Родину. И думаю ответ один- разлюби и вали.Где-то так
Додано: Вів 13 бер, 2018 10:38
Забавная любовь к Родине у вас Выражается она, как я вижу, в том, что Вам "должны". Но если вдруг оказалось что всем пох.ру на этот долг, то Вы вполне согласны "валить". Вариант "остаться и развивать" не просматривается. Я бы решил что Вам просто неохота менять устоявшийся порядок вещей/быт/т.д. и т.п в поисках лучшей жизни...
Додано: Вів 13 бер, 2018 16:40
а почему на предприятиях порошенко до сих пор не европейские зарплаты?
реклама
|