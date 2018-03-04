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Вимогу європейського рівня
зарплати на Арселорі назвали...

Вимогу європейського рівня зарплати на Арселорі назвали...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 20:49

Вимогу європейського рівня зарплати на Арселорі назвали...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив генеральний директор ПАТ Парамжит Калон, поінформували у прес-службі підприємства.

Дивися повний текст Вимогу європейського рівня зарплати на Арселорі назвали тиском на компанію.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 20:49

Восточноевропейского уровня зарплат не ждите- подмутненно в стиле отмазок послали всех на три буквы. Хотя как помнится у этой компании заводы по всему миру и мировая цена на металл везде более-менее одинаковая. А зарплаты- так все платят мало а мы что рыжие :)
holodlar
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 23:13

Я так понимаю вы уже работаете в McDonalds и вам платят минимальные американские $10 в час?
darkangel
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 23:47

  holodlar написав:Восточноевропейского уровня зарплат не ждите- подмутненно в стиле отмазок послали всех на три буквы. Хотя как помнится у этой компании заводы по всему миру и мировая цена на металл везде более-менее одинаковая. А зарплаты- так все платят мало а мы что рыжие :)

Низкие зарплаты - конкурентное преимущество для Арселора. В противном случае можно спокойно закрываться. Только вот что будут делать те, кто требует европейской зарплаты в Кривом Рогу?
Polly
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 00:21

  darkangel написав:Я так понимаю вы уже работаете в McDonalds и вам платят минимальные американские $10 в час?

А у нас бигмак уже стоит как в Америке?
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 07:00

Polly

Будут требовать Днепропетровскую народную республику и национализацию. А затем, после порезки на металл имеющихся производственных мощностей, добывать руду, по аналогии с донецкими копанками, кустарным методом. Впрочем, уже начали, поинтересуйтесь, как эффективно переработать отвалы))). Опыт решения вопросов в стиле "хотим как... (РФ, ЕС, нужное подчеркнуть)" очень положительный налицо.

Можно подумать, кто-то покупал бы за те деньги, которые заплатил Миттал, бывшую "Криворожсталь", если бы в воздухе висела перспектива даже относительно дорогого труда. Нельзя в нищей стране за относительно неквалифицированный труд платить намного больше, чем в среднем по стране, все закончится поборами со стороны кадровиков (как на урановых шахтах: огромная очередь, чтобы дать огромную взятку за трудоустройство - потому что там норм платят)
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 08:49

  Вкладчик1234 написав:
  darkangel написав:Я так понимаю вы уже работаете в McDonalds и вам платят минимальные американские $10 в час?

А у нас бигмак уже стоит как в Америке?


Согласен, неудачный пример :) Бургеры мы не экспортируем, к сожалению :lol:

Поинт был в том что нужно усвоить одну простую истину: если тебе не нравится сколько тебе платят - не работай, найди работу где будет нравится. Не нужно считать деньги в чужом кармане. Не хочешь чтобы дядя зарабатывал на тебе, по твоему мнению конечно же, большие барыши - уходи от дяди, не дай ему заработать :)

Это как если бы я рисовал картинки, а босс продавал их где-то в Нью-Йорке. Вот зачем моему боссу платить мне "как в Нью-Йорке", если он таких рисовальщиков как я с лёгкостью найдёт здесь пучками за местную средне-рыночную цену?

У нас же рыночная экономика? Так почему же кто-то хочет чтобы ему платили выше рынка? Это не логично.
darkangel
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 10:10

  darkangel написав:
  Вкладчик1234 написав:
  darkangel написав:Я так понимаю вы уже работаете в McDonalds и вам платят минимальные американские $10 в час?

А у нас бигмак уже стоит как в Америке?


Согласен, неудачный пример :) Бургеры мы не экспортируем, к сожалению :lol:

Поинт был в том что нужно усвоить одну простую истину: если тебе не нравится сколько тебе платят - не работай, найди работу где будет нравится. Не нужно считать деньги в чужом кармане. Не хочешь чтобы дядя зарабатывал на тебе, по твоему мнению конечно же, большие барыши - уходи от дяди, не дай ему заработать :)

Это как если бы я рисовал картинки, а босс продавал их где-то в Нью-Йорке. Вот зачем моему боссу платить мне "как в Нью-Йорке", если он таких рисовальщиков как я с лёгкостью найдёт здесь пучками за местную средне-рыночную цену?

У нас же рыночная экономика? Так почему же кто-то хочет чтобы ему платили выше рынка? Это не логично.

Правильно- чемодан-вокзал-Польша.Кого не устраивает- валите или переезжайте в Киев.Избитая тема- типа "сам дурак". А если я патриот, конкретно я- и не хочу из деградировавшего Запорожья валить- люблю я Родину. И думаю ответ один- разлюби и вали.Где-то так
holodlar
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 10:38

  holodlar написав:
  darkangel написав:Это как если бы я рисовал картинки, а босс продавал их где-то в Нью-Йорке. Вот зачем моему боссу платить мне "как в Нью-Йорке", если он таких рисовальщиков как я с лёгкостью найдёт здесь пучками за местную средне-рыночную цену?

У нас же рыночная экономика? Так почему же кто-то хочет чтобы ему платили выше рынка? Это не логично.

Правильно- чемодан-вокзал-Польша.Кого не устраивает- валите или переезжайте в Киев.Избитая тема- типа "сам дурак". А если я патриот, конкретно я- и не хочу из деградировавшего Запорожья валить- люблю я Родину. И думаю ответ один- разлюби и вали.Где-то так


Забавная любовь к Родине у вас :) Выражается она, как я вижу, в том, что Вам "должны". Но если вдруг оказалось что всем пох.ру на этот долг, то Вы вполне согласны "валить". Вариант "остаться и развивать" не просматривается. Я бы решил что Вам просто неохота менять устоявшийся порядок вещей/быт/т.д. и т.п в поисках лучшей жизни...
darkangel
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 16:40

а почему на предприятиях порошенко до сих пор не европейские зарплаты?
Cler
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