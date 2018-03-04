Вимогу європейського рівня зарплати на Арселорі назвали...

Додано: Вів 13 бер, 2018 08:49

Вкладчик1234 написав: darkangel написав: Я так понимаю вы уже работаете в McDonalds и вам платят минимальные американские $10 в час? Я так понимаю вы уже работаете в McDonalds и вам платят минимальные американские $10 в час?

А у нас бигмак уже стоит как в Америке? А у нас бигмак уже стоит как в Америке?

Согласен, неудачный примерБургеры мы не экспортируем, к сожалениюПоинт был в том что нужно усвоить одну простую истину: если тебе не нравится сколько тебе платят - не работай, найди работу где будет нравится. Не нужно считать деньги в чужом кармане. Не хочешь чтобы дядя зарабатывал на тебе, по твоему мнению конечно же, большие барыши - уходи от дяди, не дай ему заработатьЭто как если бы я рисовал картинки, а босс продавал их где-то в Нью-Йорке. Вот зачем моему боссу платить мне "как в Нью-Йорке", если он таких рисовальщиков как я с лёгкостью найдёт здесь пучками за местную средне-рыночную цену?У нас же рыночная экономика? Так почему же кто-то хочет чтобы ему платили выше рынка? Это не логично.