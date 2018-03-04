Вимогу європейського рівня зарплати на Арселорі назвали...

Инвестор не обязан упускать свою прибыль, так что себестоимость продукции и прочие расходы он старается всеми силами уменьшить. Вообще всё правильно, потому что и риски инвестора в ЭТОЙ стране выше, чем в тех, где у него прибыль (в %) меньше
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Додано: Вів 13 бер, 2018 19:43
Инвестор не обязан упускать свою прибыль, так что себестоимость продукции и прочие расходы он старается всеми силами уменьшить. Вообще всё правильно, потому что и риски инвестора в ЭТОЙ стране выше, чем в тех, где у него прибыль (в %) меньше
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