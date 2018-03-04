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Вимогу європейського рівня
зарплати на Арселорі назвали...

Вимогу європейського рівня зарплати на Арселорі назвали...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 19:43

  holodlar написав:Восточноевропейского уровня зарплат не ждите- подмутненно в стиле отмазок послали всех на три буквы. Хотя как помнится у этой компании заводы по всему миру и мировая цена на металл везде более-менее одинаковая. А зарплаты- так все платят мало а мы что рыжие :)


Инвестор не обязан упускать свою прибыль, так что себестоимость продукции и прочие расходы он старается всеми силами уменьшить. Вообще всё правильно, потому что и риски инвестора в ЭТОЙ стране выше, чем в тех, где у него прибыль (в %) меньше :twisted: :twisted: :twisted:
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 20:53

А почему не индийские 50 долларов в месяц у индусов требуют ?
yarg
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 21:34

Re: Вимогу європейського рівня зарплати на Арселорі назвали.

Что люди не стоят в стойле и не хотят работать за еду- это отлично! Люди начинают себя ценить, а это ведет к общему росту зарплат на рынке труда. Что до европейского уровня зарплат- проси намного больше того, что хочешь - получишь как раз в самый раз. Проблем с перекосом зп в отдельно взятом предприятии не вижу. Вот подруга недавно разговорилась со своей подружкой, которая занимает такую же должность в другой фирме, и работы даже меньше- разница в зп вдвое почти. И речь далеко не о минималке.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 22:17

  yarg написав:А почему не индийские 50 долларов в месяц у индусов требуют ?

Потому что мы декларируем, что идём в Европу, а не Индию.
Не к индийским стандартам.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 23:05

  detroytred написав:
  yarg написав:А почему не индийские 50 долларов в месяц у индусов требуют ?

Потому что мы декларируем, что идём в Европу, а не Индию.
Не к индийским стандартам.

идём в Европу, а почему-то приближаемся к Северной Кореи...
Cler
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