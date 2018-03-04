Вимогу європейського рівня зарплати на Арселорі назвали...

Додано: Вів 13 бер, 2018 21:34

Что люди не стоят в стойле и не хотят работать за еду- это отлично! Люди начинают себя ценить, а это ведет к общему росту зарплат на рынке труда. Что до европейского уровня зарплат- проси намного больше того, что хочешь - получишь как раз в самый раз. Проблем с перекосом зп в отдельно взятом предприятии не вижу. Вот подруга недавно разговорилась со своей подружкой, которая занимает такую же должность в другой фирме, и работы даже меньше- разница в зп вдвое почти. И речь далеко не о минималке.

https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления