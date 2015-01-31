ЄБРР виділив EUR25,9 млн на будівництво трьох сонячних електростанцій у Вінницькій області.
Дивися повний текст Порошенко: фінансування ЄБРР будівництва СЕС потужністю 34 МВт – ще один крок до енергонезалежності країни.
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Додано: Пон 12 бер, 2018 21:30
Порошенко: фінансування ЄБРР будівництва СЕС потужністю...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Порошенко: фінансування ЄБРР будівництва СЕС потужністю 34 МВт – ще один крок до енергонезалежності країни.
Додано: Пон 12 бер, 2018 21:30
многовато для санэпидемстанции, даже для областной. пусть в проэкте заменят лампочки на ЛЭД
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
Додано: Пон 12 бер, 2018 22:28
и несомненно стоит того чтобы об этом говорило первое лицо государства. С такими темпами скоро будет каждый жд состав с нефтепродуктами комментировать.
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