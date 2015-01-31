RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Порошенко: фінансування ЄБРР
будівництва СЕС потужністю...

Порошенко: фінансування ЄБРР будівництва СЕС потужністю...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 21:30

Порошенко: фінансування ЄБРР будівництва СЕС потужністю...

Пропонуємо до обговорення:
ЄБРР виділив EUR25,9 млн на будівництво трьох сонячних електростанцій у Вінницькій області.

Дивися повний текст Порошенко: фінансування ЄБРР будівництва СЕС потужністю 34 МВт – ще один крок до енергонезалежності країни.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 80730
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 21:30

многовато для санэпидемстанции, даже для областной. пусть в проэкте заменят лампочки на ЛЭД
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1063
З нами з: 07.08.17
Подякував: 444 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 бер, 2018 22:28

  salataigor86 написав:32 мвт это, конечно, независимость!)

и несомненно стоит того чтобы об этом говорило первое лицо государства. С такими темпами скоро будет каждый жд состав с нефтепродуктами комментировать.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster
RomanTik
 
Повідомлень: 1686
З нами з: 06.01.16
Подякував: 2821 раз.
Подякували: 302 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 08:42

  RomanTik написав: и несомненно стоит того чтобы об этом говорило первое лицо государства. С такими темпами скоро будет каждый жд состав с нефтепродуктами комментировать.

Это же Винницкая область. Там первому лицу государства даже новую урну на остановке комментить не зазорно, особенно если та приобретена на деньги ЕБРР
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6587
З нами з: 30.11.11
Подякував: 621 раз.
Подякували: 1523 раз.
 
Профіль
2
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: mikola963 і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Порошенко не підтримує депутатський законопроект про...
R2 » Вів 13 бер, 2018 08:12
1 32
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 бер, 2018 08:12
p_a_l
У Женеві показали електросуперкар потужністю майже 2000...
R2 » Пон 12 бер, 2018 15:56
4 149
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 бер, 2018 23:22
Faceless
У 2015 році вартість будівництва сягатиме 6 тис. грн за кв. 1, 2
R2 » Суб 31 січ, 2015 16:08
16 4231
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 бер, 2018 18:23
Vlad-Aleks
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.