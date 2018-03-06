RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Порошенко не підтримує
депутатський законопроект про...

Порошенко не підтримує депутатський законопроект про...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 08:12

Порошенко не підтримує депутатський законопроект про...

Пропонуємо до обговорення:
Про це він сказав на зустрічі з представниками бізнесу.

Дивися повний текст Порошенко не підтримує депутатський законопроект про ліквідацію 3-ї групи спрощенців.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 80730
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 08:12

Что будет если гайку сильно закрутить? В ней создается множество лишних реакций и сил от которых гайка может трэснуть.
Ой смотрите, доиграетесь.
p_a_l
 
Повідомлень: 937
З нами з: 15.02.11
Подякував: 23 раз.
Подякували: 158 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: mikola963 і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Порошенко: фінансування ЄБРР будівництва СЕС потужністю...
R2 » Пон 12 бер, 2018 21:30
3 92
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 бер, 2018 08:42
antey1969
Порошенко: ми робимо реформи не для МВФ 1, 2, 3, 4
R2 » Вів 06 бер, 2018 15:29
39 2232
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 09 бер, 2018 10:11
otg
Порошенко розкритикував вимоги МВФ щодо антикорупційного... 1, 2, 3
R2 » Вів 06 бер, 2018 21:59
25 1868
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 бер, 2018 20:39
trololo
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron