Про це він сказав на зустрічі з представниками бізнесу.
Дивися повний текст Порошенко не підтримує депутатський законопроект про ліквідацію 3-ї групи спрощенців.
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Додано: Вів 13 бер, 2018 08:12
Порошенко не підтримує депутатський законопроект про...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Порошенко не підтримує депутатський законопроект про ліквідацію 3-ї групи спрощенців.
Додано: Вів 13 бер, 2018 08:12
Что будет если гайку сильно закрутить? В ней создается множество лишних реакций и сил от которых гайка может трэснуть.
Ой смотрите, доиграетесь.
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