Національний банк України планує поступово замінити банкноти номіналами 1, 2, 5 і 10 гривень монетами відповідних номіналів.
Дивися повний текст Паперові 1, 2, 5 та 10 гривень замінять монетами.
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Додано: Вів 13 бер, 2018 08:40
Паперові 1, 2, 5 та 10 гривень замінять монетами
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Паперові 1, 2, 5 та 10 гривень замінять монетами.
Додано: Вів 13 бер, 2018 09:23
Теперь одна гривна официально станет одной копейкой. А зарплата в 10 тысяч - как 100 рублей при СССР
Возврат денег, в т.ч. в иностранной валюте, клиентам национализированного Привата покажет, чего стоят 100% гарантии государства в других государственных банках. Ситуация опасная!
Додано: Вів 13 бер, 2018 09:27
Я это еще в ноябре прошлого года предлагал. НБУ присмотрелся к моему предложению
Нацбанк задумався про відмову від усіх монет, крім 10 і...
Чиновники из НБУ этот форум читают...
Возврат денег, в т.ч. в иностранной валюте, клиентам национализированного Привата покажет, чего стоят 100% гарантии государства в других государственных банках. Ситуация опасная!
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