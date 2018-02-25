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Паперові 1, 2, 5 та 10
гривень замінять монетами

Паперові 1, 2, 5 та 10 гривень замінять монетами
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 08:40

Паперові 1, 2, 5 та 10 гривень замінять монетами

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України планує поступово замінити банкноти номіналами 1, 2, 5 і 10 гривень монетами відповідних номіналів.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 08:40

А 5 грн. как жетоны на метро прокатят?
slonslon
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 09:23

Теперь одна гривна официально станет одной копейкой. А зарплата в 10 тысяч - как 100 рублей при СССР
Возврат денег, в т.ч. в иностранной валюте, клиентам национализированного Привата покажет, чего стоят 100% гарантии государства в других государственных банках. Ситуация опасная!
Obval_Defoltovich
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 09:27

Я это еще в ноябре прошлого года предлагал. НБУ присмотрелся к моему предложению
Нацбанк задумався про відмову від усіх монет, крім 10 і...
Чиновники из НБУ этот форум читают...
Возврат денег, в т.ч. в иностранной валюте, клиентам национализированного Привата покажет, чего стоят 100% гарантии государства в других государственных банках. Ситуация опасная!
Obval_Defoltovich
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 10:48

Да здравствует высокий уровень инфляции!!
apollocrush
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