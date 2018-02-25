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Паперові 1, 2, 5 та 10
гривень замінять монетами

Паперові 1, 2, 5 та 10 гривень замінять монетами
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 08:40

Паперові 1, 2, 5 та 10 гривень замінять монетами

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України планує поступово замінити банкноти номіналами 1, 2, 5 і 10 гривень монетами відповідних номіналів.

Дивися повний текст Паперові 1, 2, 5 та 10 гривень замінять монетами.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 08:40

А 5 грн. как жетоны на метро прокатят?
slonslon
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 09:23

Теперь одна гривна официально станет одной копейкой. А зарплата в 10 тысяч - как 100 рублей при СССР
Возврат денег, в т.ч. в иностранной валюте, клиентам национализированного Привата покажет, чего стоят 100% гарантии государства в других государственных банках. Ситуация опасная!
Obval_Defoltovich
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 09:27

Я это еще в ноябре прошлого года предлагал. НБУ присмотрелся к моему предложению
Нацбанк задумався про відмову від усіх монет, крім 10 і...
Чиновники из НБУ этот форум читают...
Возврат денег, в т.ч. в иностранной валюте, клиентам национализированного Привата покажет, чего стоят 100% гарантии государства в других государственных банках. Ситуация опасная!
Obval_Defoltovich
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 10:48

Да здравствует высокий уровень инфляции!!
apollocrush
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 11:48

Ага, и теперь, как при союзе, курс на доллар по 67? :D
ZZZZZZZZZ
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 11:57

Давно пора это было сделать. Копейки -- нафиг отменить: их банально экономически не выгодно "печатать". Нужна точность расчетов "до копейки" -- пользуйтесь платежными картами.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 12:44

Ну вот к чему все эти разговоры о якобы паритете сегодняшней гривны и совдеповской копейки? Тогда нужно вводить уже купюру в 10000 грн, как эквивалент сотки с лениным? Ну а по поводу мелочи, как таковой, то попробуйте расчитаться картой где-нибудь в селе, где не то, что терминалов, электичества зачастую нет.
ZZZZZZZZZ
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 12:52

  _hunter написав:Давно пора это было сделать. Копейки -- нафиг отменить: их банально экономически не выгодно "печатать". Нужна точность расчетов "до копейки" -- пользуйтесь платежными картами.

Еще можно гривну переименовать в копейку.
Возврат денег, в т.ч. в иностранной валюте, клиентам национализированного Привата покажет, чего стоят 100% гарантии государства в других государственных банках. Ситуация опасная!
Obval_Defoltovich
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 12:58

А ви розумники згадайте ЩО??? можна було купити за сраних 120 рублів зарплати в 85-91 роках...
taras_ruschak
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