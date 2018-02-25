Паперові 1, 2, 5 та 10 гривень замінять монетами

Додано: Вів 13 бер, 2018 09:23

Теперь одна гривна официально станет одной копейкой. А зарплата в 10 тысяч - как 100 рублей при СССР

Возврат денег, в т.ч. в иностранной валюте, клиентам национализированного Привата покажет, чего стоят 100% гарантии государства в других государственных банках. Ситуация опасная!