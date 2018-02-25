Національний банк України планує поступово замінити банкноти номіналами 1, 2, 5 і 10 гривень монетами відповідних номіналів.
Дивися повний текст Паперові 1, 2, 5 та 10 гривень замінять монетами.
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Додано: Вів 13 бер, 2018 08:40
Паперові 1, 2, 5 та 10 гривень замінять монетами
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Паперові 1, 2, 5 та 10 гривень замінять монетами.
Додано: Вів 13 бер, 2018 09:23
Теперь одна гривна официально станет одной копейкой. А зарплата в 10 тысяч - как 100 рублей при СССР
Возврат денег, в т.ч. в иностранной валюте, клиентам национализированного Привата покажет, чего стоят 100% гарантии государства в других государственных банках. Ситуация опасная!
Додано: Вів 13 бер, 2018 09:27
Я это еще в ноябре прошлого года предлагал. НБУ присмотрелся к моему предложению
Нацбанк задумався про відмову від усіх монет, крім 10 і...
Чиновники из НБУ этот форум читают...
Возврат денег, в т.ч. в иностранной валюте, клиентам национализированного Привата покажет, чего стоят 100% гарантии государства в других государственных банках. Ситуация опасная!
Додано: Вів 13 бер, 2018 11:57
Давно пора это было сделать. Копейки -- нафиг отменить: их банально экономически не выгодно "печатать". Нужна точность расчетов "до копейки" -- пользуйтесь платежными картами.
Додано: Вів 13 бер, 2018 12:44
Ну вот к чему все эти разговоры о якобы паритете сегодняшней гривны и совдеповской копейки? Тогда нужно вводить уже купюру в 10000 грн, как эквивалент сотки с лениным? Ну а по поводу мелочи, как таковой, то попробуйте расчитаться картой где-нибудь в селе, где не то, что терминалов, электичества зачастую нет.
Додано: Вів 13 бер, 2018 12:52
Еще можно гривну переименовать в копейку.
Возврат денег, в т.ч. в иностранной валюте, клиентам национализированного Привата покажет, чего стоят 100% гарантии государства в других государственных банках. Ситуация опасная!
Додано: Вів 13 бер, 2018 12:58
А ви розумники згадайте ЩО??? можна було купити за сраних 120 рублів зарплати в 85-91 роках...
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