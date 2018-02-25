Паперові 1, 2, 5 та 10 гривень замінять монетами

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Obval_Defoltovich написав:Теперь одна гривна официально станет одной копейкой. А зарплата в 10 тысяч - как 100 рублей при СССР
но ведь так и есть: МНС в не самом бедном НИИ зарабатывает 11тыс, при СССР получал бы 110руб, на которые правда купить можно было намного больше.
Вы серьезно? Жена, кандидат наук, ст.н.с. (ученое звание), зав. отделом - зарплата 7,5 тыс. "грязными", кум (другой НИИ), ст.н.с. (без степени) - зарплата 6 тыс., тоже "грязными", притом оба, как и их коллеги, уходят с середины декабря на 1,5 мес. в неоплачиваемый отпуск "по собственному желанию. Не в Киеве.
В СССР я, как мнс (без степени) получал зарплату 130 руб. (ин-т 1-й категории), товарищ в Киеве в аналогичном по профилю 150 руб. (ин-т 3-й категории).
antonivs3 А якщо общагу наприклад в Ужгороді не давали а ти мусів знімати кімнатку за 30 рублів на місяць? І ковбаси в тому ж Ужгороді в 86-му в магазинах хрен ти міг купити, а джинсики індійського виробництва-більше сотні, кросовки румунські-десь 60.
Ща м.н.с. в одном НИИ гуманитарного профиля в Академи наук, получает где-то 5 тыс. чистыми, канд. наук (н.с.) - чуть меньше 6 тыс чистыми. Получали бы больше немного, но работают на 0,80 ставки, ибо денех нет.
RomanTik написав:ну если их сделают размером с нынешние копейки, то да согласен. а вот если их додумаются делать размером с металлическую гривну - то на фиг нужно (таскать с собой кулек монет как-то не охота).
Это, кстати, да: 1 и 2 евро-монеты дюже неудобны были, особенно когда их хоты бы штук 5 накапливалось. Давно пора переходить на пластиковые деньги -- как в Тайчике: и не занашиваются так быстро и воды не боятся и "зараза" всякая к ним не так пристает. -- одни плюсы Но, я думаю, укр-спец-бумага-чего-то-там будут против
Такое чувство,что НБУ в последнее время нечем заняться...Для начала,почему никто не пишет,что себестоимость изготовления будет гораздо выше?И они будут гораздо больше копеек.Да,прийдется таскать с собой кучу металла.Глупость,и больше ничего.Может,для распила бюджета НБУ выгоднее,разве что.
Пол-литрами считать надо, пол-литрами и сравнивать. На счёт замены, тут как сделают, если 1-2-5 грн. сделают размером как 1-2 коп, то ничего. А если как металлическая гривна и больше, например десятку сделают как рубль в СССР, то нафик это нужно, тяжесть в кармане таскать.