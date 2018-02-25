Паперові 1, 2, 5 та 10 гривень замінять монетами

Миша-клиент написав:
Позволю себе НЕ согласиться: ВЕСЬ импорт учитывался в валюте соотв. категории (СКВ, "квази СКВ" (типа индийской рупии) И переводного рубля для соц. стран) И в рублях ПО ОФИЦ. курсу на т.н. "счетах покрытия"! Получив от завода в подарок японский видеомагнитофон ценой 220 баксов мне нужно было внести на счет завода т.н. сумму валютного покрытия по фоиц. кусу, ок. 150 рублей (всего!). А продав его на барахолке - жить на выручку несколько месяцев!
Примерно то же было и по товару из "березок".
спасибо за познавательную инфу, но возник вопрос- а как это японский(!) видак (других еще не было), в 80х (!) стоил $220, когда в 90х приличный околояпонский стоил 300-350 долларов (с монозвуком, но не пишущий в/плейер)