Паперові 1, 2, 5 та 10 гривень замінять монетами

Додано: Вів 13 бер, 2018 19:49

Luk_v вы купили за 280, а не за 300? и что это кардинально меняет? можно было купить и за 400 панас, 450 сони, 600 грюндиг. а за 240 фунай-супру-орион-голдстар. за 600+ начинались SVHS, но их брали только кабельщики и 3-4 любителя на киев, настолько багатых, что им было западло подключать камеры панасоник МS5/M9500 напрямую к 37" мицубиши.

а я примерно в то же время в магазине "хай-фай" в Бессарабке собирался купить СД-вокмен kenwood за $100. представляете, сколько такой стоил бы на 10 лет раньше, в 80х?

Востаннє редагувалось antonivs3 в Вів 13 бер, 2018 20:00, всього редагувалось 2 разів.

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