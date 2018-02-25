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Паперові 1, 2, 5 та 10
гривень замінять монетами

Паперові 1, 2, 5 та 10 гривень замінять монетами
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 16:57

  Миша-клиент написав:
  antonivs3 написав:... про доллар не смешите- 63коп он был только в сводке Правды и Известий.
но 99% он был в принципе не интересен...

Позволю себе НЕ согласиться: ВЕСЬ импорт учитывался в валюте соотв. категории (СКВ, "квази СКВ" (типа индийской рупии) И переводного рубля для соц. стран) И в рублях ПО ОФИЦ. курсу на т.н. "счетах покрытия"! Получив от завода в подарок японский видеомагнитофон ценой 220 баксов мне нужно было внести на счет завода т.н. сумму валютного покрытия по фоиц. кусу, ок. 150 рублей (всего!). А продав его на барахолке - жить на выручку несколько месяцев!
Примерно то же было и по товару из "березок".

спасибо за познавательную инфу, но возник вопрос- а как это японский(!) видак (других еще не было), в 80х (!) стоил $220, когда в 90х приличный околояпонский стоил 300-350 долларов (с монозвуком, но не пишущий в/плейер)
Востаннє редагувалось antonivs3 в Вів 13 бер, 2018 16:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 19:22

Re: Паперові 1, 2, 5 та 10 гривень замінять монетами

  antonivs3 написав:но возник вопрос- а как это японский(!) видак (других еще не было), в 80х (!) стоил $220, когда в 90х приличный околояпонский стоил 300-350 долларов (с монозвуком, но не пишущий в/плейер)

Каких 350? Я в 1997 году купил четырехголовочный магнитофон TOSHIBA с автоматическим таймшифтом для вырезки рекламы за 280 у.е. в магазине на Шота Руставели.
Luk_v
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 19:49

Luk_v вы купили за 280, а не за 300? и что это кардинально меняет? можно было купить и за 400 панас, 450 сони, 600 грюндиг. а за 240 фунай-супру-орион-голдстар. за 600+ начинались SVHS, но их брали только кабельщики и 3-4 любителя на киев, настолько багатых, что им было западло подключать камеры панасоник МS5/M9500 напрямую к 37" мицубиши.
а я примерно в то же время в магазине "хай-фай" в Бессарабке собирался купить СД-вокмен kenwood за $100. представляете, сколько такой стоил бы на 10 лет раньше, в 80х?
Востаннє редагувалось antonivs3 в Вів 13 бер, 2018 20:00, всього редагувалось 2 разів.
Боже, Царя Шеколадного храни!
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antonivs3
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 20:04

Luk_v а при чем тут ваша тошиба за 280? может вы вообще в цифре ошиблись, забыли, или я.
я не вам писал и вообще смысл в основном не про 280,300 или 350 в 90х, а в сомнениях в $220 в 80е.
хотя я не уверен, в тогдашнем курсе доллар/иена. потому и уточнил у человека.
и еще, хотя вы и удалили- обычно стереоаппараты именовали 6головочными, а не 4х. может у вас стереоплейер вообще был?
Боже, Царя Шеколадного храни!
Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
antonivs3
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 21:04

Re: Паперові 1, 2, 5 та 10 гривень замінять монетами

Все правильно роблять, тут вже раніше на форумі багато писали про необхідність заміни паперових номіналів на монети. Це економить бюджету багато грошей, так як строк життя монети майже нескінченний.
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 21:07

а чому не перейти на пластикові банкноти??? я не уявляю, як буду носити пару сотень гривень, якщо вони будуть в монетах... Це маразм!!!
alextkachev86
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 бер, 2018 21:15

Re: Паперові 1, 2, 5 та 10 гривень замінять монетами

alextkachev86 написав:а чому не перейти на пластикові банкноти??? я не уявляю, як буду носити пару сотень гривень, якщо вони будуть в монетах... Це маразм!!!
А пару сотень по 1 чи навіть 2 грн типу зручно?
50, 100 та 200 нікуди не поділися
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 02:31

  antonivs3 написав:
  Obval_Defoltovich написав:Теперь одна гривна официально станет одной копейкой. А зарплата в 10 тысяч - как 100 рублей при СССР

но ведь так и есть: МНС в не самом бедном НИИ зарабатывает 11тыс, при СССР получал бы 110руб, на которые правда купить можно было намного больше.


Ага. Помним, докторская по 2,30, любительская по 2,90, водка "Пшеничная" 3,62. Только сначала, квест конца 80-х - начала 90-х: - найди где это все есть :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 03:19

Монеты - это ещё ничего! Вот как бы купюры не стали выдавать рулонами...
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